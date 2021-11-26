КУЛИШ ПАНТЕЛЕЙМОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУЛИШ ПАНТЕЛЕЙМОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - украинский писатель, фольклорист, этнограф.
Писал на украинском и русском языках. Вольнослушатель Киевского университета (конец 1830-х годов - 1841 год). С 1845 года жил в Санкт-Петербурге; преподавал в Санкт-Петербуржском университете русский язык для вольнослушателей-«инородцев». В 1847 год арестован по подозрению в причастности к политической организации Кирилло-Мефодиевское общество; приговорён к заключению в Петропавловской крепости на 4 месяца и к административной ссылке в город Тула с запрещением печататься (запрещение снято в 1856 году).
В 1857 году основал в Санкт-Петербурге украинское издательство; участвовал в издании первого укр. журнала «Основа» (1861-1862 годы). В 1864-1874 годах жил в Варшаве, Вене, Санкт-Петербурге. С 1877 года поселился на хуторе Мотроновка.
Печатался с 1840 года. Автор многих прозаических сочинений, в том числе первого в истории украинской литературы исторического романа «Чёрная рада, хроника 1663 года» (1845-1857 годы); поэтических сборников «Перед рассветом» («Досвітки», 1862 год), «Хуторная поэзия» («Хуторна поезія», 1882 год), «Колокол» («Дзвін», 1893 год); переводов на украинский язык русской и европейской классики, Библии (с участием И. Нечуя-Левицкого и И. Пулюя; полностью издана в 1903 году); первых исследований о творчестве Н. В. Гоголя [«Опыт биографии Н. В. Гоголя» (1854 год), «Записки о жизни Н. В. Гоголя…» (тома 1-2, 1856 год)].
Выступал за национальную самобытность украинской литературы, пропагандировал её достижения. Собиратель, исследователь и издатель украинского фольклора («Записки о Южной Руси», том 1-2, 1856-1857 годы).
Сочинения:
Повести. Санкт-Петербург, 1860 год. Том 1-4;
Твори. Київ, 1989 год. Том 1-2.