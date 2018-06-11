Краткий курс истории. Неистовый Виссарион Виссарион Григорьевич Белинский - публицист, самый знаменитый русский литературный критик первой половины XIX века... На чтение: 1 минута

11 июня (н. ст.) 1811 года родился Виссарион Григорьевич Белинский, публицист, самый знаменитый русский литературный критик первой половины XIX века, если не всего XIX столетия.

Бурный период

Белинский рос в Свеаборге, в семье, где обстановка была не совсем благополучной. Отец, бывший военный врач, был умен, начитан, критически относился к жизни и людям (все это импонировало Виссариону), но с женой и вообще с людьми не уживался, по жизни терпел неудачи. И все же отец имел на сына несколько большее влияние, чем мать, которая также была конфликтна и жестка. Так будущий Неистовый Виссарион, как прозовут его позднее, рано стал размышлять о жизни, замкнулся в себе.

В годы учебы в училище выделялся среди других своей начитанностью и развитием. С 1825 года учился в Пензенской гимназии, увлекся романтизмом и русской журналистикой. Тогдашнюю российскую действительность Белинский беспощадно критиковал и позднее называл весь этот период своей юной жизни «бурным». Гимназию Виссарион бросил и в 1829 году поступил в Московский университет на словесный факультет.

Манифест русской литературы

Из университета Белинского исключили в начале осени 1832-го – не смог ужиться Неистовый Виссарион со строгостью обстановки, казавшейся ему чрезмерной, вдобавок, по наивности, отдал в цензурный комитет драму собственного сочинения «Дмитрий Калинин», в которой раскритиковал крепостничество и деспотизм. Белинский был вынужден ради пропитания переводить бульварные романы, давать уроки за гроши.

Благодаря своему бывшему преподавателю, критику и журналисту Надеждину, Белинский стал работать в его журнале «Телескоп» и газете «Молва». Первая критическая статья Белинского – «Литературные мечтания. Элегия в прозе», – написанная под решительным влиянием идей кружка Станкевича, в который входил Виссарион, произвела огромное впечатление на читателей. Белинский выразил мнение, что русской литературы пока не существует, и именно в этом залог будущих успехов на данном поприще. По сути, статья стала манифестом русской литературы.

Последние годы

Первый период жизни Белинского можно назвать идеалистическим: он верил в самосовершенствование, смотрел на действительность глазами идеалиста, был до известной степени религиозен. В 1839 году Белинский переехал в Петербург, устроился в «Отечественные записки».

На втором этапе жизненного пути действительность разочаровала Белинского, он стал настроен атеистически и все более стремился разоблачать фальшь в литературе, бороться со злом в действительности, быть настоящим сыном своего общества, эпохи. Белинский в качестве литературного критика выдвинул и обосновал теорию реализма, став наставником молодой плеяды писателей 1840-х годов. Наследие Белинского в совокупности представляет историю русской литературы до середины XIX века. Умер Виссарион Григорьевич от чахотки 7 июня 1848 года.

Обложка: П.Ф. Борель «Портрет В.Г. Белинского » © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru