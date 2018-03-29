Краткий курс истории. Мама Пушкина 29 марта 1836 года умерла Надежда Осиповна Пушкина...

29 марта 1836 года умерла Надежда Осиповна Пушкина (урожденная Ганнибал), мама Александра Сергеевича Пушкина.

Ни строчки

Говоря о семейных узах Александра Сергеевича, мы обыкновенно вспоминаем горячо любимую поэтом няню, Арину Родионовну. Из родословной – помним о предке, Ганнибале, арапе Петра Великого . А вот отношения Александра Сергеевича с родителями и непосредственно с мамой как бы ускользают, не оседают в памяти. И тому есть причина. Дело в том, что отношения маленького Саши с родителями были, мягко говоря, прохладными. Именно поэтому Пушкин не посвятил ни одной ласковой строчки матери (правда, и плохого тоже не написал).

Прекрасная креолка

Надежда Осиповна получила хорошее домашнее воспитание, была начитана, прекрасно владела французским языком. Веселая, всегда оживленная, она свободно чувствовала себя в светском обществе, имела большой круг знакомых, восхищавшихся ее красотой. Ее называли прекрасной креолкой, подчеркивая ее необычное происхождение. С Сергеем Львовичем Пушкиным Надежда Осиповна венчалась осенью 1796 года в церкви соседнего с Кобриным села Воскресенского. Взаимная любовь и душевная привязанность соединили их судьбы на 40 лет.

«Прекрасная креолка» и «балованная» женщина – такими эпитетами наградили Надежду Осиповну современники. Урожденная Ганнибал, она родилась в 1775 году. Ибрагим Ганнибал, любимец Петра I, приходился ей родным дедом. В 1796 году на Надежде Осиповне женился Сергей Львович Пушкин. В браке у них родилось восемь детей, пятеро умерли в детстве. Старшим из выживших сыновей был Саша. А вот любили родители больше всех младшего – Лёву. Резкая и взбалмошная, Надежда Осиповна не понимала ни разумом, ни душой Александра. Матери казалось, что он все делает не так, за это обыкновенно был наказываем. Наказания были обидными (например, связанные на целый день за спиной руки), сильно задевали детское самолюбие чуткой души будущего великого поэта.

Ближе, чем при жизни

Стоит отметить, что признанный гений Александра Сергеевича немало радовал его родителей. Отныне старший сын стал поводом для гордости, а младший, любимчик Лёва, боевой офицер, был литературным секретарем Александра. Сам Пушкин в свою бытность в Петербурге часто навещал родителей. Надежда Осиповна в письмах дочери Ольге дружелюбно отзывалась о Саше и его очаровательной жене. Особенно сблизился Пушкин с матерью, когда она заболела в последний раз. Он был единственным членом семьи, кто сопроводил тело матери для погребения в Святогорский монастырь. Там же, рядом с могилой матери, Александр Сергеевич купил участок для себя. Приятель Пушкина, поэт Алексей Николаевич Вульф, сказал об этом следующее: «Они лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу, чем были при жизни».

Обложка: Пушкина Н.О. мать А.С. Пушкина, кон. XIX - нач. XX в. Источник: https://catalog.shm.ru