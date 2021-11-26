КАВОС АЛЬБЕРТ КАТЕРИНОВИЧ
КАВОС АЛЬБЕРТ КАТЕРИНОВИЧ - российский архитектор.
Изучал математику в Падуанском университете. Член архитектурных академий Венеции, Виченцы, Пармы; профессор академии Святого Луки в Риме. Работал в Санкт-Петербурге. Главный архитектор императорских театров (с 1835 года), Пажеского корпуса (1830-1848 годы), Почтового ведомства (с 1834 года) и др.
Под руководством К. И. Росси занимался строительством Александринского театра, зданий Министерства народного просвещения, Дирекции императорских театров. Реконструировал петербургские театры - Большой (Каменный; 1836-1838 годы; не сохранился), Каменноостровский (1844 год), Михайловский (1859-1860 годы). Работал в различных исторических стилях.
Построил деревянный театр в Красном Селе (не сохранился), Отделение почтовых карет (1843-1845 годы), здание детского приюта (1846-1848 годы). Выдающееся произведение Кавоса - Мариинский театр в Санкт-Петербурге (1847-1849 годы, перестроен им же в 1859-1860 годы), богато декорированный внутри и снаружи. После пожара 1853 года Кавос осуществил работы по восстановлению Большого театра в Москве.
Автор неосуществлённых проектов строительства русского православного храма и театра «Гранд-Опера» (был утверждён Наполеоном III) в Париже. Кавалер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Traité de la construction des théâtres. P.; Saint Pétersbourg, 1847;
Reconstruction du Grand Théâtre de Moscou. P., 1859