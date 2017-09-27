Как пушкинский поп стал Кузьмой Остолопом Жил-был купец Кузьма ОстолопПо прозванью Осиновый Лоб.Пошел Кузьма по базаруПосмотреть кой-какого товару.Навстречу ему БалдаИдет, сам не зная куда. Узнаёте сказку? Нет? А ведь это «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Сергеевича Пушкина. Только это вариант, который был напечатан в 1841 году, под редакцией знаменитого поэта, близкого к императорскому двору, Василия Андреевича Жуковского. Жуковский, готовя к посмертному изданию пушкинские произведения, прекрасно понимал, что если не изменить авторский текст сказки, то пройти церковную цензуру будет практически невозможно. Ради этого пришлось заменять и отдельные слова, и целых персонажей. Известно, что тогдашний митрополит Московский Филарет жаловался шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу... На чтение: 1 минута

Жил-был купец Кузьма Остолоп По прозванью Осиновый Лоб. Пошел Кузьма по базару Посмотреть кой-какого товару. Навстречу ему Балда Идет, сам не зная куда.

Узнаёте сказку? Нет? А ведь это «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Сергеевича Пушкина. Только это вариант, который был напечатан в 1841 году, под редакцией знаменитого поэта, близкого к императорскому двору, Василия Андреевича Жуковского. Жуковский, готовя к посмертному изданию пушкинские произведения, прекрасно понимал, что если не изменить авторский текст сказки, то пройти церковную цензуру будет практически невозможно. Ради этого пришлось заменять и отдельные слова, и целых персонажей.

Известно, что тогдашний митрополит Московский Филарет жаловался шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу на Пушкина, что в «Евгении Онегине» есть сомнительная фраза – «стаи галок на крестах». Бенкендорф по поручению Николая I оказывал поддержку Пушкину, и галок оставили в покое, но сказку с попом в главной роли отстоять не смогли бы в то время и всесильные с виду секретные службы.

О том, что Кузьма Остолоп на самом деле поп, русскому читателю стало известно только спустя 40 лет. Авторский вариант сказки впервые был издан в 1882 году в собрании сочинений Пушкина под редакцией Ефремова. Ну а после революции сказка о незадачливом служителе культа неплохо вписывалась в новую идеологию.

В наши дни сказку о Кузьме Остолопе переиздали, полагая, что детям полезнее читать именно вариант Жуковского. Желающих запретить оригинальную сказку Пушкина больше не нашлось, да и с технической точки зрения в век информационных технологий это совершенно невозможно.

«Основным источником для Пушкина послужила слышанная им русская народная сказка. В тетради от 1824 года Пушкин написал:Поп поехал искать работника. Навстречу ему Балда. Соглашается Балда идти ему в работники, платы требует только 3 щелчка в лоб попу. Поп радёхонек, попадья говорит каков будет щёлк. Балда дюж и работящ — но срок уже близок, а поп начинает беспокоиться. Жена советует отослать Балду в лес к медведю, будто он за коровой — Балда идёт и приводит медведя в хлев. Поп посылает Балду с чертей оброк собирать, Балда берёт пеньку, смолу да дубину, садится у реки, ударил дубиной в воду и в воде охнуло…»

— Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Том 3.

Заканчивается эпизодом излечения Балдой царской дочери: «Была у царя дочь, одержимая бесом — Балда под страхом виселицы берётся вылечить царевну — с нею ночует — берёт с собою орехи железные и старые карты да молоток — знакомого бесёнка заставляет грызть железные орехи; играет с ним в щелчки и бьёт бесёнка молотком». Пушкин читал эту сказку летом 1831 года Николаю Гоголю в Царском Селе — этим годом и принято датировать произведение.