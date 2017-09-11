Как Пушкин внезапно стал ревизором В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин поехал в Оренбург, где надеялся собрать дополнительные материалы о восстании Емельяна Пугачева для повести «Капитанская дочка». На чтение: 1 минута

В 1833 году Александр Сергеевич Пушкин поехал в Оренбург, где надеялся собрать дополнительные материалы о восстании Емельяна Пугачева для повести «Капитанская дочка». Дорога пролегала через Нижний Новгород. О городе Пушкин был наслышан давно (дальний предок поэта Григорий Пушкин был первым нижегородским наместником в XVII веке, да еще в Нижегородской губернии находилось и родовое пушкинское поместье Болдино), но приехал туда впервые.

В сентябре 1833 года Александр Сергеевич провел в городе два дня. Поэта лично принимал участник Бородинской битвы генерал Михаил Петрович Бутурлин, бывший тогда губернатором. Встретили Пушкина очень тепло – он ведь был не только столичной знаменитостью, но и, по дошедшим до Нижнего слухам, протеже самого императора Николая I, который стал личным цензором поэта.

Оценив обстановку, Бутурлин предположил, что Пушкин едет в Оренбург не просто так, а с тайной инспекционной миссией. Опасения губернатора были столь серьезны, что он срочно сообщил о них оренбургскому губернатору Василию Алексеевичу Перовскому, тоже генерал-майору и ветерану Бородина. Именно это послужило поводом организовать встречу «очень радушно и ласково» и даже задержать Александра Сергеевича в Нижнем Новгороде.

Когда Пушкин прибыл в Оренбург, он сразу узнал об этом письме, а через некоторое время Александр Сергеевич пересказал содержание депеши Гоголю: «Получена губернатором Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников».

Спустя годы граф В. А. Соллогуб вспоминал: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В.А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был „Ревизор“, коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом».

Накануне выезда из Оренбурга Пушкин написал Наталье Николаевне, что едет к Яицким казакам. В.И. Даль считал, что «уральское войско и заповедный быт его, столь мало известный, заслуживает внимания и удивления». 20 сентября 1833 года Пушкин покидает Оренбург, отправляясь вместе с Далем в бывший Яицкий городок — Уральск. Поэта радушно встретили тамошний атаман и казаки. По обычаю, гостю приготовили свежую икру осетровых рыб. Казаки «дали все известия», которые были интересны Пушкину. 23 сентября из Уральска поэт направился в Болдино. В Нижегородское имение Пушкин прибыл 1 октября, там он надеялся «многое привести в порядок, многое написать».

Ну а как воспользовался этой информацией Николай Васильевич, нам всем прекрасно известно. «Ревизор» стал классикой русской литературы, а прототипом Хлестакова стал Пушкин собственной персоной!

Черновая редакция «Истории Пугачева» была написана Пушкиным еще до поездки в Оренбургскую губернию. Исторический труд Пушкин завершил в Болдине 2 ноября 1833 года. Он вернулся в Санкт-Петербург 20 ноября; в начале декабря Пушкин написал А. Х. Бенкендорфу: «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал „Историю Пугачевщины“. Осмеливаюсь просить через Ваше сиятельство дозволения представить оную на высочайшее рассмотрение. Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных».

Пушкинское заглавие «История Пугачева» Николай I изменил на «Историю Пугачевского бунта». Книга была опубликована в 1834 году, после ее выхода в свет Пушкин продолжил изучать исторические материалы о восстании 1773-1774 гг. Поэт записал в дневнике в феврале 1835 года: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении». Повесть «Капитанская дочка» Пушкин завершил в день лицейской годовщины — 19 октября 1836 года, он напечатал ее в четвертом томе журнала «Современник».