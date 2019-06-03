Как Пушкин писал историю Пугачёвского бунта Особое место в творчестве Александра Сергеевича Пушкина занимает историческая тема На чтение: 2 минуты

Особое место в творчестве Александра Сергеевича Пушкина занимает историческая тема

Историк Пушкин

Поэт хорошо разбирался не только в отечественной, но и в мировой истории. Его не оставляли равнодушным историческая роль царей, народные движения, место простого человека в мировых катаклизмах. Пушкин в своих произведениях избегал крайних оценок, всегда предлагал глубокое осмысление событий, о которых он писал. Исторических произведений, написанных классиком отечественной словесности, много. В первом ряду их «Песня о вещем Олеге». События, известные нам по «Повести временных лет» , Пушкин обогащает авторскими истолкованиями. Совсем в ином ключе построена пьеса о Смутном времени «Борис Годунов». Поэма «Полтава» о Северной войне , когда непобедимые доселе шведы были разбиты русскими войсками под руководством Петра Великого . А в поэме «Медный всадник» мы видим размышления на тему взаимоотношений народа и власти. Свою личную семейную историю Александр Сергеевич воплотил в «Арапе Петра Великого». Но Пушкин замышлял и чисто исторические труды, не похожие на перечисленные художественные произведения, в его планах значились «История Малороссии» и «История французской революции». Но реализовалась лишь часть его замыслов в этом направлении.

От Петра к Пугачёву

В 1831 году поэт обратился к шефу жандармов и главе III отделения А.Х. Бенкендорфу с письмом, в котором просил разрешить ему заниматься изучением истории Петра Первого и его наследников и просил разрешения поработать в государственных архивах. Просьба была поддержана Николаем I , и Пушкин был принят на службу в Министерство иностранных дел с возможностью работать в архивах. Император предполагал, что Пушкин начнёт писать и «Историю Государства Российского». По сути, с лёгкой руки государя Пушкин формально становился историографом.

Материалы для своей будущей книги Пушкин начал искать в библиотеке Эрмитажа и в архивах в 1832 году, но вскоре его заинтересовали события восстания под предводительством Емельяна Пугачёва во времена Екатерины II . Пушкина заинтересовал приговор о смертной казни Пугачёва и его сообщников, вызвала интерес и биография Михаила Шванвича – дворянина, перешедшего на сторону восставших.

В сентябре 1832 года у Александра Сергеевича возникла идея создать литературное произведение на тему пугачёвского восстания. 30 сентября он пишет жене Наталье Николаевне: «Мне пришёл в голову роман, и я вероятно за него примусь».

От задумок до исполнения замысла пришлось пройти длительный путь. Пушкин понял, что создать яркое художественное произведение о времени Пугачёва без тщательного изучения источников невозможно. Работа шла тяжело, хотя по историческим меркам события восстания были совсем недавние. И, самое главное, нельзя было забывать, что Екатерина II приходилась царствующему Николаю I бабушкой. Творить поэту-историку приходилось с оглядкой на цензуру, да и на окружение, с которым приходилось сталкиваться поэту каждый день. Ведь вокруг были дети и внуки участников тех событий.

Поездки на места событий

Работы в центральных архивохранилищах оказалось недостаточно, и Пушкин обратился к царю с прошением посетить места, где реально проходили связанные с Пугачёвым события, в том числе Казань и Оренбург. На письме Пушкина сохранился автограф Бенкендорфа: «Государь позволяет». На службе исследователю был предоставлен четырёхмесячный отпуск. 17 августа 1833 года Пушкин выехал из Санкт-Петербурга. По дороге в Казань он посетил Нижний Новгород. В городе Васильсурске он записал рассказ о казни Пугачёва, поведал который командир местной инвалидной команды Юрлова, впоследствии полностью вошедший в «Историю Пугачёва».

В Казани Александр Сергеевич обошел места сражений, беседовал со свидетелями событий. Он также гостил у профессора Казанского университета Карла Фукса, который поведал ему легенду о помиловании самозванцем некоего пастора, который в своё время подал ему милостыню. Позже этот сюжет был обыгран в «Капитанской дочке» с известным всем тулупчиком. Пушкин напишет жене, что не напрасно посетил эти места.

Далее неутомимый путешественник посетил Симбирск, Оренбург, Уральск. В этой части поездки поэта сопровождал его друг Владимир Даль .

В печать…

Работа над собранными в ходе посещения пугачёвских мест материалами продолжилась в Болдино. Пушкин набело переписывает «Историю Пугачёва» и знакомит с ней Гоголя. Считается, что ко 2 ноября 1833 года работа была завершена, правда, сам Александр Сергеевич считал, что без ознакомления с секретными тогда ещё документами следствия и суда труд не мог считаться полным: «Будущий историк, коему позволено распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд».

В декабре 1833 года Пушкин проинформировал графа Бенкендорфа, что он «написал историю Пугачёвщины» и просил предоставить её на рассмотрение императора.

Главный цензор Пушкина Николай I одобрил сочинение, вернув рукопись автору через поэта и воспитателя царских детей В. А. Жуковского 29 января. На рукописи был ряд замечаний, правда, по большей части стилистического характера. Императору не понравились места, где Пушкин излишне сочувствует восставшим, а также излишняя поэтичность. В марте 1833 года Бенкендорф сообщил, что императору благоугодно назвать книгу не «История Пугачёва», а «История Пугачёвского бунта», в целом же изменения не затронули «основной линии исторического труда Пушкина».

«История Пугачёвского бунта» вышла в свет в декабре 1834 года в количестве 3000 экземпляров и не пользовалась успехом. У официальных лиц книга вызвала яростную критику. Пушкин же жаловался, что книгу не покупают.

Оттого, что сановные современники не приняли труд Александра Сергеевича, он не становится хуже и менее значимым для нас, его потомков. Мы ещё больше понимаем, что Пушкин кроме выдающегося поэтического дара, обладал и многими важнейшими качествами профессионального историка-исследователя: философским складом ума, необычайным трудолюбием, широтой кругозора, чёткой гражданской позицией и честностью в освещении исторических фактов. Работа над «Историей Пугачёва» открыла новые грани пушкинского таланта. Собрав воедино разрозненные исторические факты, запрещённые архивные документы и рассказы очевидцев, он создал значимый исторический труд.

А известная многим поколениям школьников по курсу русской литературы «Капитанская дочка» вышла в свет в 1836 году. Задуманный роман (на самом деле повесть) стал художественным продолжением исторических занятий Пушкина и имел огромный успех. В истории Петруши Гринёва мы видим не сухое изложение, свойственное историческому исследованию, а теплоту и прелесть исторических записок.

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