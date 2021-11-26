ИШИМОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА
ИШИМОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА - русская детская писательница, переводчица, издатель.
Родилась в семье канцелярского чиновника. Училась в частных пансионах.
С 1825 года в Санкт-Петербурге, где открыла частный пансион; после его закрытия в 1830 году обратилась к литературной деятельности. Дебютировала в 1831 году как переводчица.
Известность Ишимовой принесла книга «История России в рассказах для детей» (ч. 1-6, 1837-1840 годы). Отличаясь живостью и простотой языка, занимательностью изложения, насыщенностью конкретными бытовыми деталями, издание знакомило юных читателей с историческими фактами (основой книги послужила «История государства Российского» Н.М. Карамзина), с памятниками словесности, в частности со «Словом о полку Игореве» (ему посвящена отдельная глава). Через посредничество П.А. Плетнёва познакомилась с А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским, В.А. Жуковским, В.Ф. Одоевским и другими. По просьбе Пушкина выполнила переводы нескольких пьес Б. Корнуолла (опубликованы в журнале «Современник», 1837 год, т. 8).
Среди других произведений: «Рассказы старушки» (1839 год), «Священная история в разговорах для маленьких детей» (1841 год), «Маменькины уроки, или Всеобщая история в разговорах для детей» (выпущено 1-5, 1858-1863 годы), «Рассказы для детей из естественной истории» (1876 год), «Русским детям» (1881 год); переводы с английского, французского, немецкого языков. Издавала журналы для детей «Звёздочка» (1842-1863 годы) и «Лучи» (1850-1860 годы), где публиковались художественные произведения назидательного характера, переводы, научно-популярные статьи, заметки о литературе, истории и другие (смотри Печать).