ИШИМОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА

ИШИМОВА АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА - русская дет­ская пи­са­тель­ни­ца, пе­ре­во­дчи­ца, из­да­тель.

Ро­ди­лась в се­мье кан­це­ляр­ско­го чи­нов­ни­ка. Учи­лась в ча­ст­ных пан­сио­нах .

С 1825 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где от­кры­ла ча­ст­ный пан­си­он; по­сле его за­кры­тия в 1830 году об­ра­ти­лась к литературной дея­тель­но­сти. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1831 году как пе­ре­во­дчи­ца.

Из­вест­ность Ишимовой при­нес­ла книга «Ис­то­рия Рос­сии в рас­ска­зах для де­тей» (ч. 1-6, 1837-1840 годы). От­ли­ча­ясь жи­во­стью и про­сто­той язы­ка, за­ни­ма­тель­но­стью из­ло­же­ния, на­сы­щен­но­стью кон­крет­ны­ми бы­то­вы­ми де­та­ля­ми, из­да­ние зна­ко­ми­ло юных чи­та­те­лей с ис­то­рическими фак­та­ми (ос­но­вой кни­ги по­слу­жи­ла «Ис­то­рия го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го» Н.М. Ка­рам­зи­на), с па­мят­ни­ка­ми сло­вес­но­сти, в ча­ст­но­сти со «Сло­вом о пол­ку Иго­ре­ве» (ему по­свя­ще­на отдельная гла­ва). Че­рез по­сред­ни­че­ст­во П.А. Плет­нё­ва по­зна­ко­ми­лась с А.С. Пуш­ки­ным, П.А. Вя­зем­ским, В.А. Жу­ков­ским , В.Ф. Одо­ев­ским и другими. По прось­бе Пуш­ки­на вы­пол­ни­ла пе­ре­во­ды не­сколь­ких пьес Б. Кор­ну­ол­ла (опубликованы в журнале «Со­вре­мен­ник», 1837 год, т. 8).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: «Рас­ска­зы ста­руш­ки» (1839 год), «Свя­щен­ная ис­то­рия в раз­го­во­рах для ма­лень­ких де­тей» (1841 год), «Ма­мень­ки­ны уро­ки, или Все­об­щая ис­то­рия в раз­го­во­рах для де­тей» (выпущено 1-5, 1858-1863 годы), «Рас­ска­зы для де­тей из ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии» (1876 год), «Рус­ским де­тям» (1881 год); пе­ре­во­ды с английского, французского, немецкого язы­ков. Из­да­ва­ла жур­на­лы для де­тей «Звёз­доч­ка» (1842-1863 годы) и «Лу­чи» (1850-1860 годы), где пуб­ли­ко­ва­лись ху­дожественные про­из­ве­де­ния на­зи­да­тель­но­го ха­рак­те­ра, пе­ре­во­ды, на­уч­но-по­пу­ляр­ные ста­тьи, за­мет­ки о литературе, ис­то­рии и другие (смотри Печать ).