ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - украинский поэт, переводчик.
Дядя С.С. Гулак-Артемовского. Писал на украинском и русском языках. Профессор, декан факультета словесности (с 1825 года), ректор (1841-1849 годы) Харьковского университета. Член Общества любителей российской словесности. Литературную деятельность начал в 1817 году. Автор морально-дидактических сочинений, лирических и бурлескных стихов и песен.
Басни Гулак-Артемовского (антикрепостническая басня-сатира «Пан и собака», 1818, и др.), в которых заимствованные из других европейских литератур (чаще всего польской) сюжеты перенесены на украинскую почву, сыграли заметную роль в процессе становления новой укранской литературы и в развитии украинского литетарурного языка. Среди других произведений: переводы на русский язык сочинений Вольтера, Ж.Ж. Руссо, Дж. Мильтона, Ж. Расина; вольные переложения псалмов, баллад А. Мицкевича и И.В. Гёте.
Сочинения:
Твори. Київ, 1978.