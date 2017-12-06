Главный едок России Иван Андреевич Крылов в русской литературе занимает особое и очень почетное место. Вы, например, сможете ли сразу вспомнить еще какого-нибудь баснописца? Конечно, после того, как вы заглянете в «Википедию», вы назовете Сергея Михалкова, Эзопа, Жана де Лафонтена. Так вот французского баснописца Лафонтена мы с вами узнали именно благодаря гениальным переводам Крылова. Писатель также вошел в историю как академик Петербургской академии наук (1841) и издатель и бессменный автор сатирического журнала «Почта духов». Он написал несколько трагедий и комедий, либретто к операм, которые долгое время шли в российских театрах. Правда, несколько пьес Крылова, из-за очень смелых мыслей, зрители увидели только после его... На чтение: 1 минута

Иван Андреевич Крылов в русской литературе занимает особое и очень почетное место. Вы, например, сможете ли сразу вспомнить еще какого-нибудь баснописца? Конечно, после того, как вы заглянете в «Википедию», вы назовете Сергея Михалкова, Эзопа, Жана де Лафонтена. Так вот французского баснописца Лафонтена мы с вами узнали именно благодаря гениальным переводам Крылова.

Писатель также вошел в историю как академик Петербургской академии наук (1841) и издатель и бессменный автор сатирического журнала «Почта духов». Он написал несколько трагедий и комедий, либретто к операм, которые долгое время шли в российских театрах. Правда, несколько пьес Крылова, из-за очень смелых мыслей, зрители увидели только после его смерти. Считается, что за свою жизнь Крылов написал более 200 басен. Все они наполнены меткой сатирой. Он умело и ярко обличал общественные и человеческие пороки. Гоголь очень точно заметил, что басни Крылова – это «книги мудрости самого народа».

Разве может кто-нибудь забыть взбалмошную Моську, которая лаяла на Слона, или Обезьяну, которая насмехалась над собой, не узнав своего отражения в зеркале? А как напоминают некоторые наши действия усилия великолепной троицы – Лебедя, Рака и Щуки! Небольшие по размеру, но глубокие по смыслу крыловские басни постоянно приходят на ум в тех или иных жизненных ситуациях. Мораль многих его произведений превратилась в крылатые выражения.

Но как и любой гениальный человек, Иван Андреевич мог поразить общественность своим экстравагантным видом и поведением. Некоторые, в первую очередь гастрономические, привычки Крылова приводили к казусам и долго потом пересказывались местной публикой.

Вроде бы баснописец, обличающий людские пороки, должен был быть святее папы римского, но наш герой не отказывал себе в различных удовольствиях. Самыми любимыми его занятиями были: хорошо поесть, ничего не делать и играть в карты. За один обед писатель с легкостью мог откушать: три тарелки ухи и два блюда расстегаев, минимум четыре телячьи отбивные, половину жареной индейки, соленых огурчиков, моченой брусники, слив, антоновки, а еще страсбургского пирога и гурьевской каши. По словам одного современника, Крылов съедал столько, «сколько все остальное общество в целом». Своей страсти Иван Андреевич не стеснялся и с возрастом полностью вжился в образ нелепого чудака. По одной из версий, обжорство и сгубило великого баснописца, но в действительности 75-летний Крылов умер в 1844 году от пневмонии, которая с перееданием никак не связана.

В памяти народа он остался «дедушкой Крыловым». Такое доброе, домашнее «звание» надо было заслужить, и баснописец успешно прошел все временные тесты, став самым знаменитым литературным «дедушкой». Хочется, чтобы еще очень долго российские школьники и их родители в лицо узнавали дедушку Крылова и помнили, как его называть по имени-отчеству. Благо на данного русского классика от «реформаторов» особых «наездов» пока не поступало.