ФИКЕЛЬМОН ДАРЬЯ ФЕДОРОВНА (ДОЛЛИ)

Светская дама. Внучка Михаила Кутузова , друг Александра Пушкина . Автор знаменитого дневника.

Ранние годы

Отец – остзейский дворянин и военный граф Фердинанд (Федор Иванович) Тизенгаузен. Мать – дочь великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова Елизавета . У Дарьи была старшая сестра Екатерина. Отец девочек погиб во французском плену вскоре после Аустерлицкого сражения 1805 года, так что они его совсем не знали. Мать, Елизавета Михайловна, долгое время была абсолютно безутешна и, как свидетельствуют письма к ней Кутузова, даже думала о самоубийстве. В это непростое время сестры жили у бабушки по отцовской линии. В 1811 году Елизавета стала супругой военного Николая Хитрово. Через несколько лет он начал представлять Россию при дворе герцога тосканского, так что все семейство перебралось в Италию.

Во Флоренции Хитрово жили роскошно. Мать с двумя дочерьми, которых Александр I и вслед за ним остальные прозвали «любезным Трио», блистали в местном обществе, заводя знакомства с высокопоставленными особами и представителями итальянской, русской и европейской знати. Юная Дарья рано начала выезжать в свет, поражая всех своей красотой. В 1817 году, когда должность Хитрово упразднили и ему назначили скромную пенсию, жить так же широко, как раньше, не получалось. Несмотря на это, круг общения семейства оставался прежним. Материальное положение стало еще хуже после смерти Николая Федоровича двумя годами позднее. Однако сестры с матерью продолжали путешествовать по Европе и водить дружбу с королевскими особами.

Брак

В 1820 году в Италии Долли встретила посланника Австрии в Тоскане Карла Людвига Фикельмона. В следующем году 16-летняя графиня Тизенгаузен и 44-летний дипломат сочетались браком. Нельзя уверенно сказать, любила ли Дарья своего мужа или всего лишь спасала свою обедневшую семью, однако она, несомненно, относилась к нему с большой симпатией и уважением.

Местом жительства новоиспеченных супругов, а также матери и сестры Долли, стал Неаполь, так как Карл начал дипломатическую службу при сицилийском дворе. Здесь Фикельмон держала свой салон, однако такой блестящей жизни, как во Флоренции, здесь не было. Все больше времени Дарья Федоровна, прекрасно знавшая европейские языки, уделяла серьезному чтению, что можно приписать положительному влиянию ее мужа, человека большого ума. Девушка штудировала древнегреческих и европейских классиков, а также труды по политике, истории и философии. В 1823 году она с матерью и сестрой побывала в Петербурге для того, чтобы выхлопотать у Александра I государственную пенсию. Личное общение с императором, который сам навестил их, повлекло за собой не только назначение пенсионного содержания, но и стало началом дружбы семейства с ним.

В середине 1820-х у Фикельмонов была воспитанница, затем жившая у сестры Карла. В 1825 году на свет появилась их дочь Елизавета-Александра-Мария-Тереза или для домашних Элизалекс. Ее крестными родителями были российский император Александр и его супруга Елизавета Алексеевна .

Возвращение в Россию

В 1829 году Фикельмоны перебрались в российскую столицу, где Карл выполнял дипломатическую миссию. Здесь Долли продолжала много и серьезно читать, занималась музыкой. В особняке посла его супруга устроила собственный салон, здесь же находился салон ее матери. Они оба пользовались большой популярностью у света. Гостями здесь были европейские и русские политические и культурные деятели, обсуждавшие самые разнообразные темы и мировые новости. Дарья Федоровна, заново учившая в России родной язык, устраивала у себя очень популярные литературные вечера. Хорошими друзьями Долли из творческой среды стали Александр Тургенев , Петр Вяземский и др. Им она помогала в пересылке писем, пользуясь дипломатической почтой, которая не проверялась, для них она привозила из Европы запрещенные книги.

Ее салон посещал и Александр Сергеевич Пушкин, вскоре ставший хорошим другом Дарьи Федоровны, с которым она затем состояла в переписке. Некоторые современники приписывали им роман, однако это ничем не подтверждается. Тогда же в 1829 году Фикельмон стала вести свой знаменитый дневник, в котором она отражала свои политические и религиозно-философские взгляды, с присущей ей проницательностью рассказывала об отношениях великого поэта с его женой, а впоследствии детально описала историю пушкинской дуэли и гибели. Свои дневниковые записи она вела вплоть до 1862 года, практически до самой своей смерти. Они издавались частично во второй половине ХХ и в начале XXI веков.

Интересно, что салон Долли посещал голландский дипломат и приемный отец Дантеса барон Геккерн. К нему Фикельмон относилась достаточно благосклонно, однако же без теплоты. Что касается самого Дантеса, то его она не любила и осуждала за легкомысленное поведение, не говоря уже о его вине в гибели великого поэта.

Между Австрией и Италией

В 1835 году Дарья Михайловна с мужем посещала Вену, отмечавшую годовщину сражения под Кульмом и собравшую у себя русского, прусского и австрийского государей. Через три года Фикельмоны покинули Россию из-за слабого здоровья Долли, которая лечилась на австрийских курортах. С тех пор она больше не возвращалась на родину, ее не было и на похоронах матери, скончавшейся в 1839 году.

В 1840-1847 годах Карл Фикельмон, в сущности, находился в почетной отставке от дипломатической службы, исполняя лишь некоторые поручения. В то время супруги вели светскую жизнь. Много времени они проводили в Венеции. Однако в 1847 году муж Долли получил назначение в Милан, где накалялись отношения с австрийцами. В революционном 1848 году они перешли в вооруженный конфликт, что пугало Дарью Федоровну. Вскоре Карл стал главой австрийского военного совета и уехал в Вену, в то время, как его супруга – в Венецию. После революционных событий в Австрии и формировании нового конституционного кабмина Фикельмон на несколько месяцев стал министром иностранных дел и ненадолго председателем совета министров, однако из-за подозрений в русофильстве он потерял свои посты. В то же время австрийцы теряли и свои итальянские территории. В теперь уже республиканской Венеции Долли несколько раз арестовывалась, но смогла в итоге уехать в Вену, а затем обосновалась в Теплице, в замке своего зятя, богатейшего богемского князя Кляри-и-Альдрингена, женатого на Елизавете-Александре с 1841 года. Революционный 1848-й оставил свой неизгладимый след в мыслях и взглядах Дарьи Федоровны, писавшей о том, что в будущем можно ждать новых потрясений.

Последующие годы прошли для нее между Веной и Теплице, а с середины 1850-х годов семейство все чаще проживало в Венеции. Фикельмон много времени уделяла своим внукам. Ее супруг ушел из жизни в 1857 году. После этого она занималась собиранием воедино его заметок. Сама Дарья Федоровна, прожившая удивительно насыщенную и интересную жизнь, скончалась весной 1863 года. Она была погребена в теплицкой усыпальнице князей Кляри-и-Альдринген.