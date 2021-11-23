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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Апогей геополитического могущества Российской империи в 1830-1840-е гг.; 2. Политика легитимизма: успехи и провалы; 3. Восточный вопрос: от греческого восстания до Андрианопольского мира; 4. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. и Ункиар-Искелесийский союзный договор 1833 г.; 5. Русско-персидская война 1826-1828 гг. как составляющая восточного кризиса: Туркманчайский мирный договор; 6. Лондонские конференции 1840-141 гг.: принципы «нейтрализации» черноморских проливов и общеевропейского контроля над ними; 7. Крымская война: причины и итоги; 8. Парижский мирный договор и его последствия; 9. Кавказская война, мюридизм и имамат Шамиля; 10. Завершение присоединение Казахстана к России и первые экспедиции в Среднюю Азию.

Аннотация

В николаевский период правления Россия находилась в апогее своего геополитического могущества за весь императорский период истории. В военном и политическом отношении она воспринималась державой номер 1 в тогдашнем мире. От слова русского императора зависело в наибольшей степени, чем от кого бы то ни было, принятие глобальных политических решений. Даже Британская империя оказалась оттеснена на вторую роль. На смену «Священному союзу» приходит геополитический альянс трех традиционалистских империй — Российской, Австрийской и Прусской.

В рассматриваемый в лекции период для России разрешение восточного вопроса было связано с обеспечением безопасности южных границ, хозяйственным освоением юга страны и интенсивным ростом внешней торговли через Черное море. Явным было и стремление империи укрепить свои позиции на Балканах путем разрешения «славянской проблемы». Однако, признав в начале 1840-х гг. закрытие проливов, самодержавие перешло к долговременной обороне на Ближнем Востоке. В ближайшей перспективе Лондонская конвенция 1840 г. привела к ослаблению русского влияния в Турции и ее балканских провинциях, населенных православными христианами. Более того, вкупе с соглашениями 1841 г., она послужила прелюдией конфликта 1850-х годов.

Не вполне правомерно связывать причины Крымской войны, в первую очередь, с «восточным вопросом». Главным в ней был вопрос не о разделе османских владений, а о гегемонии в Европе. А «восточный вопрос», как традиционный узел европейских противоречий, стал катализатором войны, носившей общеевропейский характер. Историческое значение Крымской войны заключалось в разрушении европейской политической системы «Священного союза». Наиболее тяжелым для России положением Парижского мира стало решение о демилитаризации Черного моря.

Что касается боевых действий на Северо-Западном Кавказе, которые продолжались до 1864 г., то здесь, более эффективной, нежели военные операции, оказалась государственная политика военно-казачьей и крестьянской колонизации горских земель и привлечение на сторону царизма местной знати.

Вопросы по теме лекции

1. Какие интересы преследовала Россия в войнах с Османской империей? 2. Почему в Крымской войне ведущие европейские державы либо выступили против России, либо сочувствовали этому выступлению? 3. Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? 4. Была ли Россия «жандармом Европы»? 5. Какие методы использовала Россия, пытаясь утвердиться на Кавказе?

Литература

1. Багдасарян В.Э., Толстой С.Г. Русская Война: столетний историографический опыт осмысления Крымской кампании. М., 2005. 2. Виноградов В.Н. Венгерский поход генерала И.Ф. Паскевича 1849 г.: легенда и действительность // Новая и новейшая история. 2000. №3. 3. Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана / Пер. с англ. М., 1998. 5. История внешней политики России. 1-я половина XIX века. М., 1995. 6. Кудрявцева Е.П. Любимец императора Николая I. А.Ф. Орлов и его миссия на Ближнем Востоке // Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 7. Орлик О.В. П.Д. Киселев как дипломат. Органические регламенты Дунайских княжеств // Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 8. Пономарев В.Н. Крымская война и русско-американские отношения. М., 1993. 9. Трубецкой А. Крымская война. М., 2010.