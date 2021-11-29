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Середина 19 века... Разгар строгих реформ Николая Первого. Кто бы мог подумать, что новая война разгорится между Российской империей с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. И, что ещё более удивительно, боевые действия происходили не на восточной границе, а на небольшом полуострове в Чёрном море.

Как политическая игра трансформировалась в этот конфликт, и как реформированная Россия приняла удар коалиции в Крыму - в лекции к.и.н М.Ю. Горожаниной.