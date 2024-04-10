9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Нахимов. Гений морских баталий. 2015

Лубченков Ю. Н. , Артёмов В.

Среди замечательных русских флотоводцев прошлого герой Севастопольской обороны, адмирал Павел Степанович Нахимов (1802-1855) занимает особое место. Человек-легенда, он был ярким воплощением национального военного гения, представителем боевой школы русского военного искусства. Нахимов был подлинно русским флотоводцем, видевшим в службе на флоте единственный смысл и цель своей жизни. В предлагаемой книге судьба адмирала прослеживается на фоне Крымской войны (1853-1856), в ходе которой, по замыслу Британии и Франции, Россия должна была потерять свою целостность и независимость.