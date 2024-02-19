Нулевая мировая. Часть 3 - Герои и судьбы

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Итоги Парижского конгресса, подведшего черту под Крымской войной, удивили европейского обывателя.

Какая же из сторон оказалась проигравшей? Кто был объявлен виновником всех неудач? Где и кем установлен памятник госпоже Пенициллин? Кто был дедушкой Петра Столыпина?

О последствиях Крымской кампании, о дальнейшей истории стран, участвовавших в ней, и о судьбах ее наиболее известных героев - в завершающем рассказе Владимира Мединского в рамках цикла «Нулевая мировая».