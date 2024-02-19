Нулевая мировая. Часть 2 - Битва империй

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Героизма русских солдат и моряков оказалось недостаточно для военной победы. Тяжелый опыт Крымской войны вскрыл серьезные проблемы в управлении российской армией и Российской империей в целом.

Как переоценка собственных сил сказалась на действии русской армии? В чем заключалась уникальная система управления. Сложившаяся в осажденном Севастополе? Чем так памятно для англичан сражением под Балаклавой? Какую хитрость применил Орлов в ходе дипломатических переговоров об условиях мирного договора?

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