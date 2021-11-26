ПАРИЖСКИЙ МИР 1856

ПАРИЖСКИЙ МИР 1856 - договор, завершивший Крымскую войну 1853-1856 годов.

Парижский мир под­пи­са­ли пред­ста­ви­те­ли Рос­сии (граф А.Ф. Ор­лов, ба­рон Ф.И. Брун­нов) и на­хо­див­ших­ся с ней в со­стоя­нии вой­ны Фран­ции (Ва­лев­ский, по­сол в Ве­не Ф. Бур­ке­не), Ве­ли­ко­бри­та­нии (министр иностранных дел Дж.У. Кла­рен­дон, по­слан­ник в Па­ри­же лорд Г. Кау­ли), Ос­ман­ской им­пе­рии (великий ви­зирь Али-па­ша, по­слан­ник в Па­ри­же Ме­гем­мед-Дже­миль), Сар­ди­нии (пре­мьер-ми­нистр граф К. Ка­вур и по­слан­ник в Па­ри­же мар­киз С. ди Вил­лама­ри­на), а так­же пред­ста­ви­те­ли про­во­див­шей во вре­мя вой­ны вра­ж­деб­ную Рос­сии по­ли­ти­ку Австрийской им­пе­рии (министр иностранных дел К. Бу­оль-Шау­эн­штейн, по­слан­ник в Па­ри­же Й. Гюб­нер) и ос­та­вав­шейся ней­траль­ной Прус­сии (министр иностранных дел О. Ман­тей­фель и по­сол в Па­ри­же М. Гарц­фельдт). Прусская де­ле­га­ция уча­ст­во­ва­ла в кон­грес­се с 6(18) мар­та по на­стоя­нию А.Ф. Ор­ло­ва, рас­счи­ты­вав­ше­го на её под­держ­ку.

Пе­ре­го­во­ры об ус­ло­ви­ях пре­кра­ще­ния вой­ны бы­ли на­ча­ты при императоре Ни­ко­лае I на ос­но­ве анг­ло-французской про­грам­мы «че­ты­рёх пунк­тов» на Вен­ских кон­фе­рен­ци­ях 1854-1855 годов (пре­рва­ны в ию­не 1855 года, ко­гда Фран­ция и Ве­ли­ко­бри­та­ния по­тре­бо­ва­ли от Рос­сии ог­ра­ни­че­ния её су­ве­рен­ных прав на Чёр­ном мое и га­ран­тий це­ло­ст­но­сти Ос­ман­ской им­пе­рии). В декабре 1855, в ус­ло­ви­ях за­ту­ха­ния во­енных дей­ствий в Кры­му по­сле за­хва­та анг­ло-французскими вой­ска­ми южной час­ти Се­ва­сто­по­ля в августе/сентябре 1855 года и ос­лаб­ле­ния анг­ло-французского сою­за, Ав­ст­рия от име­ни западных дер­жав по­тре­бо­ва­ла от Рос­сии во­зоб­новить пе­ре­го­во­ры, при­знать ра­нее вы­дви­ну­тые пре­ли­ми­нар­ные ус­ло­вия ми­ра и пра­во со­юз­ни­ков предъ­я­вить но­вые тре­бо­ва­ния. В про­тив­ном слу­чае Ав­ст­рия уг­ро­жа­ла раз­ры­вом ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний, что мог­ло при­вес­ти к её всту­п­ле­нию в вой­ну на сто­ро­не Фран­ции и Ве­ли­кобри­та­нии. На со­ве­ща­нии 20.12.1855 года (1.1.1856) в Санкт-Пе­тер­бур­ге с уча­сти­ем свет­лей­ше­го князя М.С. Во­рон­цо­ва, графа П.Д. Ки­се­лё­ва, во­енного ми­ни­ст­ра князя В.А. Дол­го­ру­ко­ва, А.Ф. Ор­ло­ва, великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча императора Алек­сандр II ре­шил при­нять уль­ти­ма­тум. Рас­ста­нов­ка сил на пе­ре­го­во­рах (французский император На­по­ле­он III был го­тов час­тич­но под­дер­жать по­зи­цию Рос­сии, в том числе не предъ­яв­лять ей но­вых тре­бо­ва­ний; австрийская ди­пло­ма­тия окон­ча­тель­но ото­шла от прин­ци­пов Свя­щен­но­го сою­за и стре­ми­лась к уп­ро­че­нию свя­зей с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей) по­зво­ли­ла российским пред­ста­ви­те­лям ма­нев­ри­ро­вать и до­бить­ся об­лег­че­ния ус­ло­вий ми­ра.

До­го­вор со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 34 ста­тей. Сто­ро­ны обя­за­лись от­вес­ти свои вой­ска с за­ня­тых тер­ри­то­рий, вклю­чая турецкую кре­пость Карс на Кав­ка­зе, ку­да во­шли российские вой­ска, го­ро­да Се­ва­сто­поль, Ба­лак­ла­ва, Ев­па­то­рия, Керчь и Кин­бурн, французский во­енный го­ро­док Ка­мыш в Кры­му, где на­хо­ди­лись анг­ло-французские вой­ска, а так­же Мол­да­вию и Ва­ла­хию, вхо­див­шие в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии, но ок­ку­пи­ро­ван­ные австрийскими вой­ска­ми в 1854 году. Рос­сия, Ав­ст­рия, Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия и Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во обя­за­лись со­вме­ст­но под­дер­жи­вать це­ло­ст­ность и не­за­ви­си­мость Ос­ман­ской им­пе­рии, об­щи­ми уси­лия­ми га­ран­ти­ро­вать со­блю­де­ние ав­то­но­мии Мол­да­вии и Ва­ла­хии (в Бу­ха­ре­сте соз­да­ва­лась со­вме­ст­ная ко­мис­сия по ре­фор­ме государственного уст­рой­ст­ва этих кня­жеств, их ста­тус уча­ст­ни­ки парижского мира окон­ча­тель­но оп­ре­де­ли­ли на кон­фе­рен­ции в Па­ри­же в 1858 году). Те же стра­ны при­зна­ва­ли дос­та­точ­ным для обес­пе­че­ния по­ло­же­ния хри­сти­ан в Ос­ман­ской им­пе­рии указ сул­та­на от 18.2(1.3).1856 года о пре­дос­тав­ле­нии им рав­ных с му­суль­ма­на­ми прав, в свя­зи с этим от­ка­зы­ва­лись от вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла Тур­ции (Рос­сия та­ким об­ра­зом те­ря­ла ис­клю­чительное пра­во за­щи­ты пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния Ос­ман­ской им­пе­рии и обес­пе­че­ния га­ран­тий ав­то­но­мии Мол­да­вии и Ва­ла­хии). Ус­та­нав­ли­ва­лась сво­бо­да су­до­ход­ст­ва по Ду­наю, для уре­гули­ро­ва­ния во­про­сов су­до­ход­ст­ва уч­ре­ж­да­лись Ев­ро­пей­ская и При­бреж­ная ко­мис­сии.

Наи­бо­лее бо­лез­нен­ны­ми для ин­те­ре­сов Рос­сии бы­ли ус­туп­ка в поль­зу Мол­да­вии не­боль­шой тер­ри­то­рии в Южной Бес­са­ра­бии (что за­кры­ло Рос­сии вы­ход к устью Ду­ная), а так­же вве­дён­ный парижским миром прин­цип «ней­тра­ли­за­ции» Чёр­но­го моря - за­прет как для Рос­сии, так и для Тур­ции иметь там ВМФ, стро­ить и со­дер­жать на по­бе­ре­жье во­енно-морские ба­зы. По­след­нее ус­ло­вие оз­на­ча­ло фак­тическое унич­то­же­ние российского Чер­но­мор­ско­го фло­та, то­гда как Тур­ция в слу­чае вой­ны име­ла воз­мож­ность вве­сти в Чёр­ное море флот из Сре­ди­зем­но­мо­рья. Сто­ро­ны так­же обя­за­лись ре­шать бу­ду­щие кон­флик­ты по­ли­тическим пу­тём, про­из­ве­сти об­мен плен­ны­ми, объ­я­вить «пол­ное про­ще­ние» сво­им под­дан­ным, ко­то­рые ока­за­лись ви­нов­ны­ми в «со­уча­стии с не­при­яте­лем» или ос­та­ва­лись «в служ­бе дру­гой из вое­вав­ших дер­жав».

Важ­ным ус­пе­хом Рос­сии на пе­ре­го­во­рах бы­ло со­хра­не­ние преж­ней российско-турецкой гра­ни­цы на Кав­ка­зе, от­каз со­юз­ни­ков от тре­бо­ва­ний кон­три­бу­ции, вме­ша­тель­ст­ва в ре­ше­ние польского во­про­са и от не­ко­то­рых других ус­ло­вий. К до­го­во­ру при­ла­га­лись 3 кон­вен­ции: 1-я под­твер­жда­ла Лон­дон­скую кон­вен­цию 1841 года о за­кры­тии Чер­но­мор­ских про­ли­вов для про­хо­да во­енных су­дов ( смотреть в статье Лон­дон­ские кон­вен­ции о про­ли­вах 1840, 1841, 1871 года), 2-я ус­та­нав­ли­ва­ла пре­дель­ное ко­ли­че­ст­во и во­до­из­ме­ще­ние лёг­ких во­енных су­дов, не­об­хо­ди­мых для сто­ро­же­вой служ­бы на Чёр­ном море как для Рос­сии, так и для Тур­ции, 3-я обя­за­ла Рос­сию не со­ору­жать ук­ре­п­ле­ния и во­енно-морские ба­зы на Аланд­ских островах в Балтийском мо­ре. Ре­зуль­та­том не­удов­ле­тво­рён­но­сти Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ав­ст­рии ус­ло­вия­ми парижского мира ста­ло сек­рет­ное со­гла­ше­ние ме­ж­ду ни­ми и Фран­ци­ей о га­ран­тии це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти Тур­ции от 3(15) апреля, ко­то­рое бы­ло на­прав­ле­но про­тив Рос­сии и про­ти­во­ре­чи­ло парижскому миру (пред­по­ла­га­ло ус­та­нов­ле­ние фак­тического про­тек­то­ра­та трёх стран над Тур­ци­ей и их со­гла­со­ван­ное воо­руженное вме­ша­тель­ст­во в кон­флик­ты с уча­сти­ем Тур­ции, без ис­поль­зо­ва­ния мер по­ли­тического уре­гу­ли­ро­ва­ния).

Все уча­ст­ни­ки мир­но­го кон­грес­са в Па­ри­же так­же под­пи­са­ли 4(16) апреля Дек­ла­ра­цию о прин­ци­пах ме­ж­ду­народного морского пра­ва (её ини­ции­ро­ва­ла Фран­ция), ко­то­рая соз­да­ва­ла бо­лее бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для морской тор­гов­ли, в ча­ст­но­сти за­пре­ти­ла ка­пер­ст­во.

Парижский мир и при­ло­жен­ные к не­му до­ку­мен­ты соз­да­ли в Ев­ро­пе но­вую рас­ста­нов­ку по­ли­тических сил («Крым­ская сис­те­ма»), окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­ли Свя­щен­ный со­юз, при­ве­ли к временному ос­лаб­ле­нию влия­ния Рос­сии в Ев­ро­пе и даль­ней­ше­му уси­ле­нию по­зи­ций Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, в том числе в ре­ше­нии Вос­точ­но­го во­про­са. В 1870-1871 годах Рос­сия от­ка­за­лась вы­пол­нять ог­ра­ни­чительные ста­тьи парижского мира, за­пре­щав­шие ей иметь на Чёр­ном мо­ре во­енный флот и во­енно-морские ба­зы.

Исторические ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856-1917 гг. М., 1952.