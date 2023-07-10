Памятник греческому легиону Императора Николая 1 (Севастополь) 10 июля 2016 года в Севастополе на Историческом бульваре был торжественно открыт памятник греческому легиону Императора Николая 1. Он создан по проекту, разработанному еще в 1864 году после окончания Крымской войны. На чтение: 1 минута

10 июля 2016 года в Севастополе на Историческом бульваре был торжественно открыт памятник греческому легиону Императора Николая 1. Он создан по проекту, разработанному еще в 1864 году после окончания Крымской войны. Тогда полковник, инициатор создания греческого легиона и его командир Аристид Хрисовери выступил с идей создания памятника и получил одобрение императора Александра 2.

Автором проекта был выпускник Императорской академии художеств Николай Морган. Однако в то время проект реализовать не удалось из-за тяжелого экономического состояния страны, и долгие годы на месте монумента была установлена гранитная плита.

Монумент по проекту 19 века был создан скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Авторы работали с чертежами, сохранившимися в Российском историческом архиве.

Памятник представляет собой шестиметровую гранитную стелу с бронзовыми табличками. На фасадной стороне запечатлены имена павших греческих воинов на трех языках: русском, английском и греческом. На двух рельефных досках − изображения самих легионеров и сцена принятия ими присяги, выполненные на основе гравюр XIX века.

Установка памятника Греческому легиону была включена в программу перекрестного года России в Греции, объявленного в 2016 году президентом Российской Федерации.

Памятник увидел свет благодаря совместным усилиям Министерства культуры Российской Федерации, Российского Военно-исторического общества, Благотворительного фонда Ивана Саввиди, российской греческой диаспоры, Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя и управления охраны объектов культурного наследия Севастополя.

Греческий легион императора Николая I полностью состоял из добровольцев, прибывших из Греции поддержать Россию во время Крымской войны 1853-1856 годов. Его численность составляла 1200 человек, из которых более 600 воинов погибли. 730 греков были награждены медалями «За оборону Севастополя», а 31 человек стал кавалером высшей воинской награды - ордена Святого Георгия.

Греческий историк Павлос Каролидис так писал о начале боевых действий: «Россия начала Крымскую войну, не имея ни одного союзника, кроме маленькой Греции. Не греческого королевства, а народа эллинов по всему миру». Участие европейских держав в войне на стороне турок придало для греков этой войне характер войны Православия

Во время Крымской войны, легион держал оборону на Инкерманских и Мекензиевых высотах Севастополя, участвовал в вылазках, а в сражении на речке Чёрной 6 августа 1855 года легион в составе 500 человек сражался в левой колонне войск под командованием генерал-лейтенанта Бельгарда и участвовал в штурме Телеграфной горы.

В июне 1856 года легион был расформирован.

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