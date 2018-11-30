Николай Пирогов: правда и мифы История врачевания на поле боя уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в Египте в составе армии были врачеватели и перевязочные пункты. Но ни о каких сложных операциях не могло быть тогда и речи. Безусловно, есть масса свидетельств оказания врачебной помощи во время войн и различных конфликтов. Но, к сожалению, даже в рассказах никогда не упоминалось о серьезной помощи. До появления огнестрельного оружия полевые врачи занимались лечением колото-резаных ран, а с его появлением начали осваивать лечение от пулевых ранений. Конечно, о высоком уровне выживаемости в процессе операций говорить не приходилось. Процент смертности во время операций был крайне велик. В те... На чтение: 3 минуты

История врачевания на поле боя уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в Египте в составе армии были врачеватели и перевязочные пункты. Но ни о каких сложных операциях не могло быть тогда и речи.

Безусловно, есть масса свидетельств оказания врачебной помощи во время войн и различных конфликтов. Но, к сожалению, даже в рассказах никогда не упоминалось о серьезной помощи.

До появления огнестрельного оружия полевые врачи занимались лечением колото-резаных ран, а с его появлением начали осваивать лечение от пулевых ранений. Конечно, о высоком уровне выживаемости в процессе операций говорить не приходилось. Процент смертности во время операций был крайне велик.

В те периоды были мало известны или совсем неизвестны методы обезболивания и анестезии. Болевой шок становился причиной смерти не реже, чем сами ранения. С развитием пушечного вооружения и боеприпасов врачам приходилось искать новые методы лечения и обработки иссеченных тканей после артиллерийского обстрела.

Значительный прорыв в области хирургии и анестезии совершил Николай Иванович Пирогов , впервые применивший в ходе военно-полевой операции общую анестезию, что позволило ему провести сложное хирургическое вмешательство.

Знаменитый хирург родился 13 (25) ноября 1810 года, и за минувшие с той поры более 200 лет его биография обросла множеством мифов. Разобраться, где правда, корреспонденту портала «История.РФ» помогли доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Горский Виктор Александрович и академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ Матвеев Сергей Анатольевич.

Миф № 1. За время войны на Кавказе Пирогов совершил более десяти тысяч операций с применением анестезии

Горский В.А.: Вполне мог. Они воевали не каждый день, и у Пирогова была уже на тот момент хорошая практика в петербургской академии. Как пример – придворный хирург Наполеона Доминик Жан Ларрей в 1812 году при Бородинском сражении провел за день около двухсот операций по ампутации без анестезии.Пирогов оперировал очень быстро, поскольку он знал, что и как делать.

Миф № 2. Наркоз применялся Пироговым еще до Кавказской кампании

Горский В. А.: Анестезию в мирное время применил Уильям Томас Грин Мортон при удалении подчелюстной опухоли в 1846 году, но в военно-полевой хирургии Пирогов применил ее первым. До него ее не применяли, и он по праву считается первым применившим ее хирургом. Приемами, которые он придумал, пользуются до сих пор, и лучше пока ничего не придумали. Одна из самых главных его заслуг – он придумал медицинскую сортировку. Раненых сортировали по нескольким признакам: кому срочно нужна помощь, кому она уже не поможет, кому она нужна в самой малой степени... Его идея сортировки применяется до сих пор. Она родилась во время штурма аула Салты. И тогда же он применил во время операции наркоз. В частности, при ампутации. Анестезия была принята далеко не всеми, это все-таки были вещества наркотического действия, и бывали случаи, когда больной умирал от неверно рассчитанной дозировки, так как терапевтическое действие эфира не очень большое. А когда стали использовать хлороформ, то было поначалу еще хуже. Пройдет немало времени, прежде чем применение анестезии станет неотъемлемой частью любой операции. Но станет это возможным только благодаря Пирогову и проведенным в сложнейших условиях операциям.

Матвеев С. А.: Все новое всегда воспринимается неоднозначно. Заслуга Пирогова в том, что перед применением в операции он испытывал разные дозировки эфира на себе, а это, считайте, врачебный подвиг. Прежде чем давать наркоз раненому, он испытал на себе и подробно описал эти опыты в своем дневнике. Также он разработал специальную маску для применения анестезии, и с этими идеями он поехал на кавказский театр военных действий, чтобы испытать их уже непосредственно на практике. Есть мнение, что Пирогов является основоположником применения ректальной анестезии, до него вообще никто не применял этот метод. Но, к сожалению, о применении ректального вида наркоза на кавказском театре военных действий информации нет. Замечу, что этот метод применяли еще в древние времена, и заслуги Пирогова, на мой взгляд, тут нет. Также скажу, что этот метод не используется и не использовался в медицине. Поскольку он слишком опасен. При применении этого вида анестезии невозможно сказать, какая должна быть дозировка, ведь степень всасывания лекарства у каждого человека индивидуальна, а нарушить ее очень легко. И, ввиду большой смертности, от использования этого вида анестезии отказались.

Миф № 3. Пирогов лечил не только русских солдат, но и сторонников имама Шамиля

Горский В. А.: В этом нет ничего удивительного и мифологического. Не известно, кто попадет в плен или госпиталь, – лечили всех. Это нормальное явление для того времени. Как писал сам Пирогов в своем «Отчете», были случаи во время экспедиции, когда горцы привозили в арьергард своих раненых, которым, по их мнению, была необходима ампутация; врач проводил операцию, и они увозили его к себе обратно. Однако это происходило исключительно в лазарете. Сам Пирогов никогда к горцам не ездил.

Миф № 4. Кавказские врачи оценили труды Пирогова, подарив ему дорогостоящие инструменты

Матвеев С. А.: Это не так. В краеведческом музее города Махачкалы хранятся его инструменты, и я их лично осматривал. Местные врачи не могли ему подарить набор инструментов, поскольку Пирогов сам был директором завода по производству медицинских инструментов. К нему относились с огромным уважением, до сих пор бережно хранятся его медицинские инструменты, которые, напротив, сам он подарил кавказским лекарям. Да, ему могли подарить, например, кинжал за его заслуги, но инструменты – нет. К слову сказать, медицинские инструменты того времени были весьма дорогостоящими, поскольку некоторые изготавливались из серебра, и просто так дарить их незнакомцам было достаточно опрометчиво.

Миф № 5. У Пирогова был тяжелый характер

Матвеев С. А.: Его пригласили в академию, но он поставил условие, что нужно открывать новую кафедру. Два года это решение принимали, и ему открыли эту кафедру. В 1847 году в академии была учреждена новая кафедра экспериментальной хирургии, которую и возглавил Пирогов. По воспоминаниям его современников, у Пирогова действительно был очень тяжелый характер, но его не выгоняли. Он ушел из-за разногласий сам. Причин было очень много, в том числе и несогласие с руководством академии. Он был все-таки действительный статский советник, а это уже генеральское звание. Да и ушел он не на улицу, он возглавил Одесский учебный округ, стал там инспектором. Потом переехал в Киев, и вот там уже ему пришлось подать в отставку, поскольку из-за своего характера он не смог найти общий язык с губернатором.

Миф № 6. Личная жизнь Пирогова не складывалась

Матвеев С. А.: Он очень рано поступил в университет, подделав документы, поскольку материальное положение было крайне тяжелым. Он очень рано окончил университет – раньше, чем другие однокурсники. После этого его отправили в город Дерпт, где готовили профессоров. Сам он в своем дневнике подробно описывает, сколько он тратил времени на эксперименты, на научные исследования. В то время поздние браки – не патология, ведь для начала человек должен был обеспечить себя материально, а потом уже заводить и содержать семью. Что, в общем, Пирогов и сделал. Он стал врачом, получил кафедру, получил положение в обществе, экономическую независимость. Он активно помогал матери в Москве, поэтому у него и был брак после тридцати лет, а не в двадцать. Супруга родила двух сыновей, оба выжили. Но при вторых родах она погибла. Представьте, как он это мог пережить! У него была крайне тяжелая форма депрессии, и в течение продолжительного времени он не мог не то что проводить операции, а вообще заниматься хирургией. Но сам он принимать роды не мог, поскольку его профессиональная область была хирургия, а не акушерство и гинекология. Тем более роды проходили в Петербурге, где была целая кафедра акушерства и гинекологии.

Миф № 7. У Пирогова не было учеников

Матвеев С. А.: Он жил в другую эпоху, и нам трудно об этом говорить. Но очень много хирургов из его и следующих поколений причисляют себя к его ученикам. Они учились на том материале, который он оставил после себя, на его трудах, атласах… И для многих хирургов честь называть себя учеником Пирогова. Но если говорить более конкретно, я не думаю, что это правда: кафедру госпитальной хирургии Пирогов передал не чужому человеку, а своему ассистенту. А, наверно, самый выдающийся хирург, который считал себя учеником Пирогова, был Склифосовский. Он к нему приезжал на усадьбу, уговаривал Пирогова приехать в Москву для чествования юбилея и заслуг в хирургической деятельности. И есть даже картина о том, как Склифосовский уговаривает Пирогова.

В заключение уместно вспомнить слова Пирогова, которые являются не только наставлением и моральным завещанием будущим коллегам, но и своеобразным резюме его непростой, но поистине героической жизни:

«Вступая на врачебное поприще, мы легко верим в то, о чем слушали, читали или сами видели. На середине поприща… мы начинаем верить только тому, что мы видели или испытали. Под конец сомнения распространяются на то, в чем прежде были убеждены собственным опытом…»