МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ
МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ - совокупность морских минных заграждений и прикрывающих их береговых артиллерийских батарей, предназначенных для воспрепятствования прорыву кораблей противника в обороняемый район морского ТВД.
Обычно представляла собой оборонительный рубеж, входивший в общую систему обороны данного водного района. К минно-артиллерийской позиции относился также прилегающий район моря (океана), в пределах которого предусматривались развёртывание и боевое маневрирование соединений (групп) кораблей, предназначавшихся для отражения во взаимодействии с береговой артиллерией попыток флота противника прорваться через минные заграждения. Прообразом минно-артиллерийской позиции явились оборонительные рубежи на реках Дунай, Южный Буг и в Керченском проливе, а также на Балтийском море на подступах к Кронштадту, использовавшиеся российским флотом во время Крымской войны 1853-1856 годов.Минно-артиллерийские позиции создавались русским флотом во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов на подступах к Одессе, Севастополю, Очакову, Керчи и на реке Дунай. С началом 1-й мировой войны российским флотом на Балтийском море оборудована Центральная минно-артиллерийская позиция на рубеже Ревель (Таллин), полуостров Порккала-Удд [юго-западнее Гельсингфорса (Хельсинки)]. В ходе войны она усилилась и к октябрю 1917 года имела минные заграждения, насчитывавшие свыше 11 тысяч мин, которые прикрывались огнём 64 орудий калибра до 305 мм. Кроме Центральной минно-артиллерийской позиции, оборудованной на дальних подступах к Петрограду, были созданы и другии позиции, прикрывавшие от вторжения германского флота Финский, Ботнический и Рижский заливы. В годы Великой Отечественной войны советские ВМФ использовал минно-артиллерийские позиции в Финском заливе, на подступах к Севастополю, Владивостоку и др.