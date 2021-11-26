МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ

МИННО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ - со­во­куп­ность морских мин­ных за­гра­ж­де­ний и при­кры­ваю­щих их бе­ре­го­вых артиллерийских ба­та­рей, пред­на­зна­чен­ных для вос­пре­пят­ст­во­ва­ния про­ры­ву ко­раб­лей про­тив­ни­ка в обо­ро­няе­мый рай­он морского ТВД.

Обыч­но пред­став­ля­ла со­бой обо­ро­нительный ру­беж, вхо­див­ший в об­щую сис­те­му обо­ро­ны дан­но­го вод­но­го рай­она. К минно-артиллерийской позиции от­но­сил­ся так­же при­ле­гаю­щий рай­он мо­ря (океа­на), в пре­де­лах ко­то­ро­го пре­дусмат­ри­ва­лись раз­вёр­ты­ва­ние и бое­вое ма­нев­ри­ро­ва­ние со­еди­не­ний (групп) ко­раб­лей, пред­на­зна­чав­ших­ся для от­ра­же­ния во взаи­мо­дей­ст­вии с бе­ре­го­вой ар­тил­ле­ри­ей по­пы­ток фло­та про­тив­ни­ка про­рвать­ся че­рез мин­ные за­гра­ж­де­ния. Про­об­ра­зом минно-артиллерийской позиции яви­лись обо­ро­нительные ру­бе­жи на ре­ках Ду­най, Южный Буг и в Кер­чен­ском проливе, а так­же на Бал­тий­ском море на под­сту­пах к Крон­штад­ту, ис­поль­зо­вав­шие­ся российским фло­том во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов .Минно-артиллерийские позиции соз­да­ва­лись русским фло­том во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов на под­сту­пах к Одес­се, Се­ва­сто­по­лю, Оча­ко­ву, Кер­чи и на реке Ду­най. С нача­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны российским фло­том на Бал­тий­ском море обо­ру­до­ва­на Центральная минно-артиллерийская позиция на ру­бе­же Ре­вель (Тал­лин), полуостров Пор­кка­ла-Удд [юго-запад­нее Гель­синг­фор­са (Хель­син­ки)]. В хо­де вой­ны она уси­ли­лась и к октябрю 1917 года име­ла мин­ные за­гра­ж­де­ния, на­счи­ты­вав­шие свыше 11 тысяч мин, ко­то­рые при­кры­ва­лись ог­нём 64 ору­дий ка­либ­ра до 305 мм. Кро­ме Центральной минно-артиллерийской позиции, обо­ру­до­ван­ной на даль­них под­сту­пах к Пет­ро­гра­ду, бы­ли соз­да­ны и другии по­зи­ции, при­кры­вав­шие от втор­же­ния германского фло­та Фин­ский, Бот­ни­че­ский и Риж­ский за­ли­вы. В го­ды Великой Отечественной вой­ны советские ВМФ ис­поль­зо­вал минно-артиллерийские позиции в Фин­ском заливе, на под­сту­пах к Се­ва­сто­по­лю, Вла­ди­во­сто­ку и др.

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