МАЛАХОВ КУРГАН

МАЛАХОВ КУРГАН - гос­под­ствую­щая вы­со­та в юго-восточной час­ти Се­ва­сто­по­ля (ны­не Ук­раи­на); один из важ­ней­ших опор­ных пунк­тов во вре­мя Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов и Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1941-1942 годов .

Впер­вые на­зва­ние «Малахова кургана» поя­ви­лось на ге­не­раль­ном пла­не Се­ва­сто­по­ля в 1851 году.

В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов при ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны го­ро­да с су­ши осе­нью 1854 года на Малаховом кургане по­строи­ли обо­ро­нительную баш­ню, а во­круг неё воз­ве­ли ук­ре­п­ле­ния, ко­то­рые, по­сле то­го как на них 5(17) октября 1854 года был смер­тель­но ра­нен ви­це-адм. В.А. Кор­ни­лов, по­лу­чи­ли название Кор­ни­лов­ский бас­ти­он. Ру­ко­во­дил обо­ро­ной Малахова кургана контр-адмирал В.И. Ис­то­мин. Во вре­мя объ­ез­да пе­ре­до­вых по­зи­ций на Малаховом кургане 28 июня (10 июля) 1855 года был смер­тель­но ра­нен адмирал П.С. На­хи­мов. В хо­де штур­ма 27 августа (8 сентября) 1855 года це­ной боль­ших по­терь пре­вос­хо­дя­щим си­лам со­юз­ни­ков уда­лось ов­ла­деть Малаховым курганом, по­сле че­го российские вой­ска ото­шли из южной час­ти го­ро­да в се­вер­ную.

В па­мять о за­щит­ни­ках Малахова кургана ус­та­нов­лены ме­мо­ри­аль­ные дос­ки на обо­ро­нительной баш­не, на мес­тах ра­не­ния Кор­ни­ло­ва и На­хи­мо­ва, па­мят­ник на брат­ской мо­ги­ле, в ко­то­рой за­хо­ро­не­ны российские и французские сол­да­ты, и другие. Ге­ро­изм российских сол­дат и мат­ро­сов во вре­мя штур­ма про­тив­ни­ком Малахова кургана 6(18) июня 1855 года на­шёл от­ра­же­ние в па­но­ра­ме «Обо­ро­на Се­ва­сто­по­ля».

Во вре­мя обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля в 1941-1942 годов на Малаховом кургане рас­по­ла­га­лась 111-я (с мар­та 1942 года - 701-я) морская артиллерийская ба­та­рея (2130-мм ору­дия) под ко­мандованием ка­пи­та­на-лей­те­нан­та А.П. Ма­тю­хи­на, ко­то­рая уча­ст­во­ва­ла в от­ра­же­нии на­сту­п­ле­ния германских войск на Се­ва­сто­поль в но­ябре и декабре 1941 года, ве­ла контр­ба­та­рей­ную борь­бу. Но­чью 1 июля 1942 года за­щит­ни­ки Малахова кургана, из­рас­хо­до­вав бое­за­пас и вы­ве­дя из строя ору­дия, по­ки­ну­ли го­род.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Се­ва­сто­по­ля (9 мая 1944 года) на Малаховом кургане воз­двиг­ну­ты па­мят­ни­ки ар­тил­ле­ри­стам ба­та­реи Ма­тю­хи­на и лёт­чи­кам 8-й воздушной ар­мии, по­гиб­шим в бо­ях за го­род. В 1958 году на быв­шей ог­не­вой по­зи­ции 701-й морской артиллерийской ба­та­реи ус­та­нов­ле­ны 2130-мм ору­дия с эс­мин­ца «Бой­кий». На обо­ро­нительной баш­не Малахова кургана (рес­тав­ри­ро­ва­на в 1956 году, с 1963 года от­дел Му­зея ге­ро­ической обо­ро­ны и ос­во­бо­ж­де­ния Се­ва­сто­по­ля) в феврале 1958 года за­жжён Веч­ный огонь.

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