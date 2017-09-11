Краткий курс истории. Трагическое спасение Севастополя 11 сентября 1854 года в Севастопольской бухте было затоплено восемь устаревших кораблей Черноморского флота. Это трагическое, но важное решение сделало невозможным судоходство в бухте, и англо-французский флот не смог угрожать городу. Так началась 349-дневная оборона Севастополя. Бить по Крыму Блокада Севастополя в 1854 году стала кульминационным событием Крымской войны 1853–1856 годов. Война, начатая Николаем I против Османской империи, очень быстро переросла в войну России против союза Турции, Англии, Франции и Сардинского королевства. Не добившись видимых успехов ни на одном из направлений (Кавказ, Одесса, Курилы, военные кампании на Балтийском и Азовском морях и др.), союзники решили сосредоточить удар на главном оплоте...

11 сентября 1854 года в Севастопольской бухте было затоплено восемь устаревших кораблей Черноморского флота. Это трагическое, но важное решение сделало невозможным судоходство в бухте, и англо-французский флот не смог угрожать городу. Так началась 349-дневная оборона Севастополя.

Бить по Крыму

Блокада Севастополя в 1854 году стала кульминационным событием Крымской войны 1853–1856 годов. Война, начатая Николаем I против Османской империи, очень быстро переросла в войну России против союза Турции, Англии, Франции и Сардинского королевства. Не добившись видимых успехов ни на одном из направлений (Кавказ, Одесса, Курилы, военные кампании на Балтийском и Азовском морях и др.), союзники решили сосредоточить удар на главном оплоте России в Черном море – Крыме и его бастионе – Севастополе.

Неоднозначное решение

В ходе первого года войны стало ясно, что русский флот по мощности стоит лишь на третьем месте в мире. Английский и французский флоты, вошедшие в 1854 году в Черное море, были во много раз мощнее и технически лучше русского Черноморского. Чтобы не позволить врагу прорваться в севастопольскую гавань, военный совет флота принял неоднозначное решение, правильность которого оспаривается до сих пор: затопить поперек фарватера семь кораблей. Их экипажи, сформированные в 22 батальона, вместе с корабельной артиллерией сошли на сушу. Кстати, из-за бури 14 ноября того же года, повредившей заграждение из затопленных кораблей, вскоре пришлось строить вторую линию затопления. Всего в бухте было затоплено 91 военное и вспомогательное судно.

Подобную тактику оценили даже неприятели. «Если бы русские не заградили вход в Севастопольскую бухту, затопив пять своих кораблей и два фрегата, я не сомневаюсь, что союзный флот после первого же выдержанного им огня проник бы туда с успехом и вступил бы из глубины бухты в сообщение со своими армиями», — сказал вице-адмирал Фердинанд Гамелен.

Команды затопленных кораблей продолжали защищать город на берегу. После осенне-зимних штормов российское командование с ноября по февраль 1854–1855 годов затопило еще 9 судов. А в августе 1855 года, когда защитники перешли с Южной стороны на Северную, были затоплен оставшийся Черноморский флот.

Грустно уничтожить свой труд: много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке, но надобно покориться необходимости. Москва горела, а Русь от этого не погибла.

Вице-адмирал Владимир Корнилов

Двадцать «воскресших»

В 1857–1859 годах те самые суда, парализовавшие судоходство в Севастопольской бухте, были подняты на сушу. Значительная часть кораблей пошла на слом, однако двадцать оказались почти неповрежденными и после ремонта вновь встали на службу. Очистка же всех бухт заняла более десяти лет. В 1905 году в десяти метрах от берега – там, где проходила вторая линия затопления, – был установлен Памятник затопленным кораблям. И поныне, спустя сто с лишним лет, он является одной из главных достопримечательностей города.