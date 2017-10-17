Краткий курс истории. Первый бой броненосцев 17 октября 1855 года в ходе Крымской войны произошло морское сражение близ Кинбурна, русской крепости на одноименной косе в устье Днепра. В этой битве впервые в истории были применены броненосные корабли. Взятие крепости стало последним из немногочисленных успехов англо-французских войск в Крымской войне. Морально устаревшие Защитникам крепости пришлось иметь дело с 49 английскими и 31 французским судами, из которых три были бронированными: «Девастасьон», «Лэв», «Тоннант». В свою очередь, Кинбурн представлял собой морально устаревший каменный форт, вооруженный 50–60 орудиями и двумя береговыми батареями, включавшими по 10 и 11 орудий соответственно. При этом Кинбурн не располагал тяжелой артиллерией, а гарнизон крепости составляли...

17 октября 1855 года в ходе Крымской войны произошло морское сражение близ Кинбурна, русской крепости на одноименной косе в устье Днепра. В этой битве впервые в истории были применены броненосные корабли. Взятие крепости стало последним из немногочисленных успехов англо-французских войск в Крымской войне.

Морально устаревшие

Защитникам крепости пришлось иметь дело с 49 английскими и 31 французским судами, из которых три были бронированными: «Девастасьон», «Лэв», «Тоннант». В свою очередь, Кинбурн представлял собой морально устаревший каменный форт, вооруженный 50–60 орудиями и двумя береговыми батареями, включавшими по 10 и 11 орудий соответственно. При этом Кинбурн не располагал тяжелой артиллерией, а гарнизон крепости составляли 37 офицеров и чуть менее полутора тысяч солдат нижних чинов, большинство из которых были неопытными новобранцами.

Ядра разлетались на куски

Штурм крепости продолжался 17-го и половину светового дня 18 октября. Русская артиллерия отбивалась вяло, поскольку была не способна «дотянуться» до вражеских кораблей. Со стороны англо-французского флота были пущены в дело броненосные плавучие батареи. Позднее английский офицер так описал ситуацию: «Бомбы разбивались о них (броненосные корабли. – Прим. авт. ), будто стеклянные». А корреспондент лондонской газеты «Таймс» написал: «Все повреждения брони свелись к трем выбитым заклепкам». После полного окружения крепости с моря и суши и пяти часов бомбардировки англичане отправили в крепость парламентеров. Генерал-майор Коханович, командир гарнизона Кинбурна, был вынужден подписать акт капитуляции.

Петербург в ярости

Капитуляция Кинбурна, хотя и полностью оправданная, привела столицу Российской империи в ярость. Патриотически настроенная общественность очень тяжело восприняла пленение русских солдат. Кохановича и начальника артиллерии Полисанова отправили в отставку с сохранением пенсии. Тем не менее это сражение не стало провалом русского военного искусства, но показало технологический разрыв между противниками. Внимание всего мира было приковано к созданным по чертежам французского императора Наполеона III бронированным кораблям, которые представлялись новым словом в области военного дела.

Мнение современников

Французский вице-адмирал А. Брюа писал позднее французскому морскому министру Ф. Гамелену:

«Я отношу быстроту, с которой мы достигли победы, во-первых, на счет полного окружения форта со стороны и суши, и на моря, и, во-вторых, — на счет плавучих батарей, которые проламывали огромные бреши в крепостных валах и которые, благодаря замечательно точному прицельному огню, оказались способны разрушать прочнейшие стены. Многого можно ожидать от использования этих грозных машин войны…» .

Классическим считается описание бомбардировки Кинбурна, сделанное присутствовавшим при этом корреспондентом лондонской «Таймс» Расселом:

«Плавучие батареи французов открыли огонь в 9.30, и в течение всего дня их стрельба отличалась точностью и результативностью. Русские с готовностью ответили, и батареи оказались окруженными столбами воды, поднимаемыми русскими ядрами. Успех эксперимента (бронирования плавучих батарей) был совершенным. Они встали на якорь всего в 800 ярдах от русских батарей. Вражеские ядра даже на такой малой дистанции не могли повредить их — ядра отлетали от их бортов, производя эффект не больший, чем пистолетные пули на мишени в тире. Можно было слышать отчётливые удары ядер о борта батарей, и видеть, как они отлетают от них в сторону, с которой они были выпущены, и, потеряв свою силу, падают в воду. На одной из батарей насчитали 63 выбоины от ядер только на плитах одного из бортов — не считая отметин от ядер, скользнувших по палубе, или пробоин в фальшборте, но все повреждения брони свелись к трём выбитым заклёпкам» .