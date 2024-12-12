Клубок противоречий государств середины XIX века в фундаментальной работе «Крымская война» Е. В. Тарле. Библиотека военного историка Статья проследит путь создания фундаментального исследования, показав вклад Е.В. Тарле в советскую историографию и его личное восприятие исторических событий.

Биографическая справка

Евгений Викторович Тарле родился 8 ноября 1874 года в Киеве в купеческой семье. Свои юношеские годы он провёл в Херсоне. После окончания гимназии в 1892 году Тарле поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе, откуда через год перевёлся в Киевский университет. По рекомендации профессора И.В. Лучицкого, историка-медиевиста и педагога, семинары которого посещал Тарле, Евгений Викторович был оставлен при университете, чтобы впоследствии приготовиться к получению звания профессора.

Первый фундаментальный труд Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху революции», магистерская защита которого прошла в Петербургском университете, увидел свет в 1909-1911 годах. После революционных потрясений 1917 года Тарле остался в Петрограде: читал лекции, много печатался, редактировал исторический журнал «Анналы», продолжал свои научные изыскания по истории Франции и России и в области истории международных отношений. До начала Великой Отечественной войны он написал ещё ряд трудов: «Наполеон», «Нашествие Наполеона на Россию», «Талейран» и другие. Они были переведены на многие иностранные языки и уже тогда сделали Тарле самым популярным советским историком за счёт доступности изложения материала вкупе с богатой материальной базой.

Сам себя Евгений Викторович в письме от сентября 1945 года характеризовал так: «Я академик, дважды лауреат Сталинской премии 1-й степени, член Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецких злодеяний, работаю в одной из комиссий НКИД; заведую кафедрой (по назначению В.М. Молотова) в Институте международных отношений, сотрудник «Известий» и «Нового времени» (б. Война и рабоч[ий] класс»), меня лично вызвал и поручил мне очень ответственную статью И.В. Сталин (для II тома «Истории дипломатии»), которую я и написал».

«Крымская война». Идея создания

Двухтомный фундаментальный труд академика Евгения Викторовича Тарле «Крымская война» стал первым столь крупным в советской историографии научным исследованием, посвящённой теме, невероятно значимой как для России, так и для Европы – «нулевой мировой войне», развернувшейся в 1853-1856 гг. на рубежах Отечества. Работа над «Крымской войной» началась после возвращения историка из ссылки из Алма-Аты в Ленинград.

Заручившись поддержкой Иосифа Сталина, летом 1937 года направившего Евгению Тарле благожелательное письмо, историк отправил советскому вождю ответное послание с благодарностью за поддержку и обещанием: «Ваше внимание побудит меня с еще большей энергией работать на нашем очень неблагополучном историческом фронте, над делом проведения в жизнь Ваших неоднократных, но до сих пор фактически почти вовсе не выполняемых указаний касательно преподавательской и исследовательской работы в области истории. Вы указали прямой и широкий выход из тупика, куда заведена была советская историография, но до сих пор нынешний слабый и количественно, и качественно личный состав наших историков почти ровно ничего не сделал, чтобы в самом деле не только на словах пойти по указанному пути и завоевать советской историографии подобающее ей высокое место в мировой науке». В сентябре 1938 года Евгений Викторович Тарле был избран академиком на общем собрании Академии наук.

Согласно рассказам самого Тарле, работа над «Крымской войной» началась в 1939 году, а уже к концу следующего года Евгений Викторович завершил написание первого тома. Второй том увидел свет чуть позже – в 1943-м. Взяться за такую непростую тему его побудили несколько факторов. С одной стороны, в Крымской войне принимала участие Франция, специалистом по истории которой и являлся Евгений Викторович. Его связь с Францией была столь тесна, что его порой принимали за француза, произнося фамилию «Тарле» с ударением на последнюю букву. Известной стала фраза: «…я не француз, а еврей, и моя фамилия произносится Та́рле».

Впрочем, это была не единственная причина – незадолго до начала работ над историей Крымской войны академик принял деятельное участие в составлении и редактировании первого тома фундаментальной монографии «История дипломатии». Вместе с профессорами А.В. Ефимовым, А.Л. Нарочницким и В.М. Хвостовым он стал автором раздела «Дипломатия в новое время (1789-1871)», в котором рассматривалась и Восточная война. И, самое главное, Евгений Викторович выполнял важную миссию – заполнял образовавшуюся лакуну в новой историографии, поскольку в советский период до Тарле серьёзных исследований по истории конфликта не было.

Работа над монографией

Первый том «Крымской войны» проходил редакцию и был издан в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, когда город был осаждён немецкими войсками. Свёрстанные книги транспортом были доставлены в Москву и лишь к концу лета один из экземпляров попал в руки Евгения Викторовича, когда тот находился в эвакуации в Казани.

За первую часть монографии Тарле был удостоен Сталинской премии 1-й степени. Второй том вышел ещё спустя год, в 1943-м. Книга сразу нашла своего массового читателя как в тылу, так и на фронте, и в течение короткого времени она была издана трижды и переведена на английский язык и напечатана в Англии и США.

В ходе написания двухтомника Тарле была проведена колоссальная работа в ряде архивов и библиотек СССР. Евгений Викторович обращался к фондам Центрального государственного архива древних актов, Центрального государственного военно-исторического архива, Центрального государственного военно-морского архива, Центрального государственного исторического архива в Москве, Архива внешней политики России, Рукописного отдела государственного библиотеки СССР им. В.И. Ленина, Рукописного отделения государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и ряду других.

Удивительно, но «Крымская война» подвергалась критике современниками Тарле, в частности академиком Н. Н. Дружининым и сотрудником ЦК ВКП(б) Н. Н. Яковлевым в работе «О книге Е. В. Тарле «Крымская война».

Ими критиковалось отсутствие освещения отдельных тезисов и описание внутренней политики воюющих государств и настроений в русском обществе, подводная минная война и прочее. Если с иными рецензентами своего труда Тарле вступал в полемику на страницах периодических изданий, то после публикации критики Дружинина и Яковлева в «Большевике» Евгений Викторович обращается за разъяснениями непосредственно к секретарю ЦК Г. М. Маленкову, курирующему разработку идеологических вопросов партии, поскольку Яковлев был сотрудником ЦК ВКП(б).

В своём письме от 18 сентября 1945 года Маленкову историк сообщает: «К изумлению (не только моему) Н. Яковлев поместил в журнале «Большевик» месяца два тому назад рецензию на мой труд о Крымской войне, в которой буквально ни одно возражение не имеет иных оснований, кроме небрежного чтения Яковлевым моей книги, ибо решительно всё, что он считает пропущенным в моей книге, там есть. Конечно, цитировать ругань Энгельса, укорявшего русскую армию в Севастополе, я не мог и не хотел. Н. Яковлев, очевидно, не прочел статьи Иосифа Виссарионовича об ошибках Энгельса (в майской книжке «Большевика» за 1941 год). Что касается общих установок моего двухтомного исследования, то достаточно вспомнить, что именно эта вводная большая глава напечатана в журнале «Большевик». Таков был прием со стороны Н. Яковлева, который сам признаёт мой труд «ценным». Это ничуть не помешало его резкостям». Таким образом, мы можем наблюдать, что Тарле прислушивался к критике: спорные моменты монографии, которые были подняты на страницах журналах, автор учёл при второй редакции «Крымской войны» от 1950 года.

Содержание

Дружинин и Яковлев, авторы упомянутой ранее рецензии на книгу, пишут, что Тарле «обнажает закулисные манеры и взаимные противоречия дипломатии европейских государств. Обстоятельно показаны действия английской дипломатии того времени, которая старалась создать впечатление у русских правящих кругов, будто Англия ни за что не станет воевать с Россией из-за Турции. Одновременно, стремясь ослабить бдительность русской дипломатии, английская дипломатия всячески подчёркивала, что будто бы между Англией и Францией имеются острые, непримиримые противоречия».

Первый том «Крымской войны» состоит из одиннадцати глав, описывающих события, предшествовавшие войне и её первому этапу. Тарле практически описывает анализ используемых им источников и историографии, упоминая лишь ряд зарубежных изданий, и сразу приступает к описанию конфликта. В первом томе первоначальное внимание автора обращено именно на анализ дипломатического конфликта, который предшествовал полномасштабной войне между Россией и коалицией европейских держав. Стоит отметить, что Евгений Викторович делит дипломатический процесс на два этапа. Первый – до вступления войск Русской императорской армии в Молдавию и Валахию, второй – после. Разбор дипломатических перипетий на первом этапе представлен в трёх главах, озаглавленных так: «Накануне Крымской войны», «Посольство Меншикова и разрыв между Россией и Турцией. 1853» и «Европейская дипломатия и Россия перед вступлением русских войск в Молдавию и Валахию». Второй этап представлен следующими главами: «Европейская дипломатия и Россия от начала оккупации Дунайских княжеств до Синопской победы (июль – декабрь 1853 г.)», «Миссия графа Алексея Орлова к Францу-Иосифу и позиция Австрии перед переходом русских войск через Дунай» и «Разрыв дипломатических сношений России с Англией и Францией».

Прочие пять глав в основном описывают боевые действия в 1853 году на Дунае, Кавказе и Чёрном море. Тарле в своём анализе дипломатических отношений видит причины начала войны в конкуренции великих держав в контексте «Восточного вопроса». В то же время он подчёркивает переоцененное значение религиозного фактора, известного как «вопрос о ключах».

Об этом он пишет: «...дело вовсе не в вифлеемской звезде, не в ключах от храма и не в иерусалимском куполе <…> когда только поднимался вопрос о «ключах», о «святых местах», французское императорское правительство в подавляющем своем большинстве не спешило следовать за владыкой. Слишком уже искусственным, притянутым за волосы казался предлог и слишком серьезным — риск».

Тарле подчёркивает агрессивность противников России – Британской и Французской империй, объясняя их заинтересованность в конфликте корыстными интересами: «Обе западные державы имели в виду отстоять Турцию исключительно затем, чтобы с предельной щедростью вознаградить себя (за турецкий счёт) за эту услугу и прежде всего не допустить Россию к Средиземному морю, к участию в будущем дележе добычи и к приближению к южноазиатским пределам». Тем самым Тарле вступает в полемику с европейскими историками, которые, по мнению автора, «скромно умалчивают» об экспансии Британии и Франции. Он также отмечает и оборонительные цели Николая I по овладению проливами Босфор и Дарданеллы с целью «избавиться от серьёзной опасности со стороны Англии, не пускать угрожающий чужой флот в Чёрное море войну против России».

Второй том состоит из двадцати глав и практически целиком сосредоточен на анализе боевых действий с сентября 1854 по март 1856 года. Рассматриваются Крымский, Кавказский, Тихоокеанский и Балтийский театры военных действий. Также затрагиваются военные действия в Белом море. Некоторые главы целиком посвящены битвам: Альминской, Балаклавской, Инкерманской и на реке Чёрной. Последняя глава посвящена переговорам о мире с западными державами – Парижском мире, об итогах и вытекающих из них последствиях как для европейских международных отношений, так и для России.

Большое внимание, в общей сложности шесть глав, Тарле отводит обороне Севастополя 1854-1855 годов. Севастопольская эпопея, ключевая для всей войны, упоминается и в ряде других глав. Тарле осмысляет героизм защитников города, включая командующих его обороной: В. И. Истомина, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, Э. И. Тотлебена, С. А. Хрулёва. Они противопоставлены высшим государственным и военным деятелям, которых автор представляет, как бесталанных и лишённых инициативы. Такими качествами Тарле наделяет А. С. Меншикова, М. Д. Горчакова, П. А. Данненберга, В. А. Долгорукова.

Подводя итоги Евгений Викторович Тарле отмечает, что Крымская война сыграла исключительную роль и была прологом к переменам и сдвигам крупнейшего значения в социально-экономической жизни Российской империи.

Монография «Крымская война» оказала серьёзное влияние на советскую историографию. Благодаря фундаментальному труду Тарле события Крымской кампании обрели новый вектор изучения, привлекли внимание как научной общественности, так и широких слоёв читающего населения. Двухтомник Тарле стал примером доступного изложения комплексной темы, которая не потеряла своей актуальности по сей день и к которой по-прежнему обращаются исследователи.