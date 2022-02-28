Как защитники Таганрога врага на берег заманили В июне 1855 года англо-французский флот попытался взять штурмом крупнейший русский порт на Азовском море На чтение: 3 минуты

В июне 1855 года англо-французский флот попытался взять штурмом крупнейший русский порт на Азовском море

Когда англо-французские силы и их союзники под Севастополем готовились к первому решительному штурму города, в полутысяче верст от него, на берегу Азовского моря, собирал силы для отражения неприятельской атаки другой город – Таганрог. Этот крупнейший порт на Азове играл важнейшую роль в снабжении Севастополя и Крымской армии продовольствием и боеприпасами. Чтобы лишить севастопольцев и того и другого, союзники намеревались захватить и разрушить Таганрог. Но гарнизон и жители города сорвали эти планы: даже противник признал, что на берег Азова словно слетел упорный дух защитников Севастополя.

Бросок на Азов

Необходимость захвата и ликвидации русских портов на берегах Азовского моря стала очевидна для сил коалиции вскоре после начала осады Севастополя. Если перерезать сухопутные пути снабжения базы Черноморского флота было проблематично, то гораздо проще было сделать то же самое на море, где к тому времени серьезных соперников у британских и французских кораблей уже не осталось.

Азовская кампания началась в середине мая 1855 года, когда «летучая эскадра» союзников прорвалась через слабо защищенный Керченский пролив в Азов и приступила к крейсерским действиям. Русская Азовская флотилия к тому времени перестала существовать: большинство ее кораблей по примеру защитников Севастополя затопили в проливе, а оставшиеся четыре серьезной боевой силы не представляли. Как вспоминали позднее современники, безнаказанность союзнической эскадры быстро привела к тому, что корабли охотились за всем, что могло держаться на воде, вплоть до рыбацких баркасов. Укрыться на крымском берегу было уже невозможно, поскольку Керчь сдалась без боя 13 (25 по н. ст.) мая 1855 года, чуть позднее «летучая эскадра» разгромила рейды Геническа и Бердянска. Стало очевидно, что следующей целью станет Таганрог — главный в то время торговый порт России на Азове.

Такое «тыловое» расположение города, оказавшегося на дальнем берегу моря, которое Россия уже почти столетие считала своим внутренним, сыграло отрицательную роль. Троицкая крепость, с которой вел свою историю Таганрог и которая была его главной защитой с моря, была упразднена еще в 1784 году. Город не имел никакой серьезной артиллерии, и даже войсками был прикрыт весьма относительно. К 22 мая (3 июня по н. ст.) гарнизон Таганрога состоял из пяти сотен солдат и офицеров полубатальона внутренней стражи (гарнизонные войска), тысячи казаков и 230 рядовых караульной команды. Считая всех остальных, кто мог участвовать в обороне города, то есть таможенников, жандармов, госпитальных солдат и местное ополчение, которого набралось порядка 250 человек – не больше 3200 бойцов. Им предстояло удерживать город, который атаковала эскадра союзников численностью в 17 боевых кораблей и 20 канонерских лодок, вооруженных современной артиллерией и намеренная сровнять город с землей…

Берег против моря

Учитывая, с какой легкостью были проведены операции в Керчи, Геническе и Бердянске, командование союзнической эскадрой не ожидало серьезного сопротивления от защитников Таганрога. Выстроив эскадру на рейде, командовавший британскими кораблями Эдмунд Лайонс направил к военному губернатору Таганрога генерал-лейтенанту графу Егору Толстому и походному атаману Войска Донского генерал-лейтенанту Ивану Краснову парламентеров. Требование, которое они передали, было простым: сдать город без боя и отвести войска на пять миль от его границ, чтобы союзники могли беспрепятственно уничтожить все казенное имущество, прежде всего боеприпасы и продовольствие. Мирных жителей нападавшие обещали не трогать при условии, что те не станут покидать свои дома до конца оккупации.

Прекрасно понимая, насколько трудно будет удержать Таганрог, который не имеет артиллерии, оба генерала, Толстой и Краснов, приняли решение город без боя не сдавать. Надо заметить, что военачальники сделали все, чтобы перенести боевые действия на сушу, где перевес в полевых войсках был на стороне русских: в распоряжении эскадры было всего около 300 морских пехотинцев, а моряки союзников, как уже было известно, на суше воюют плохо. Поэтому вежливый, в полном соответствии с правилами того времени ответ на ультиматум гласил, что сдавать города не позволяет воинская честь. Граф Толстой прямо признавал, что сопротивляться артиллерийскому обстрелу ему нечем, но при этом открыто называл обстрел безоружного города противным воинскому призванию. Если же союзники тверды в своем намерении взять Таганрог, то пусть они попробуют сделать это, сойдясь с русскими войсками в честном бою на берегу, «и если ваша возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг».

Судя по всему, иного ответа командование союзнической эскадрой и не ожидало. Сразу после получения ответа в 9.30 утра начался массированный обстрел города, который продолжался шесть с половиной часов. При этом использовались не только обычные корабельные пушки, но и ракеты Конгрива, поступившие на вооружение британских войск еще во времена войн с Наполеоном. Ракетные станки ставили на лодки и вели обстрел практически прямой наводкой: дальность полета у ракет Конгрива была невысокой.

В исторических документах приводятся сведения о том, что в результате этого артналета в Таганроге были уничтожены почти две сотни зданий, в том числе два десятка казенных, почти восемьдесят магазинов и лавок, не считая частных домов и прочих строений, и больше сотни повреждены. Основной огонь союзники сосредоточили на территории бывшей крепости, где помимо казарм внутренней стражи располагались госпитали. Несмотря на то что, как и полагалось по требованиям того времени, они были ясно обозначены видимыми издалека желтыми флагами, англо-британская эскадра обстреливала их с такой же интенсивностью, как и склады с провиантом и другими припасами, которые и были главной целью.

Полагая, что массированный обстрел достаточно устрашил защитников города, союзники начали десантную операцию. Тут-то и выяснилось, почему генерал-лейтенант граф Толстой так настойчиво приглашал противника сразиться на берегу. Ни одна из трех попыток захватить плацдарм, который позволил бы развить успех и захватить город, союзническому десанту не удалась. В одном месте, у Депальдовской лестницы, противника остановили пешие казаки во главе с сотником Ермоловым, в другом, у Лесной биржи, – отряд добровольцев под командованием капитана I ранга в отставке Зигури. Чуть позже, накопив силы, противник численностью почти в 300 человек попробовал закрепиться на берегу у Таможенного (нынешнего Биржевого) спуска. Но и эта попытка оказалась провальной: солдаты внутренней стражи под командованием подполковника Петра Македонского ударили в штыки и вынудили неприятеля бежать к лодкам и уходить обратно на корабли.

Плот под британским флагом

Любопытный исторический факт: атака Таганрога 22 мая 1855 года, судя по всему, стала поводом для появления чуть позднее такого уникального класса кораблей, как мониторы. Во всяком случае именно так считал один британский журналист, который возводит родословную мониторов к вооруженному плоту «Леди Нэнси», участвовавшему в обстреле города.

Своим появлением «Леди Нэнси» обязана особенностям прибрежного дна Азовского моря. Уровень его здесь понижается очень постепенно, из-за чего корабли союзников, вооруженные крупнокалиберными орудиями, никак не могли подойти на дистанцию эффективного огня. А канонерские лодки и гребные суда, которые имели относительно небольшую осадку, были вооружены артиллерией существенно меньшего калибра. И хотя огонь этих пушек тоже наносил урон береговым укреплениям и живой силе, эффективность его была, по мнению командования эскадры, недостаточной.

Чтобы доставить как можно ближе к берегу 32-фунтовую пушку – одну из самых крупных среди имевшихся в распоряжении эскадры, командир одного из британских кораблей, будущий знаменитый кораблестроитель Купер Фипс Кольз, придумал… плот! Под руководством Кольза на его корабле «Стромболи» за сутки собрали двойную деревянную раму, внутри которой разместили 26 бочек. Поверх этой конструкции настелили палубу и разместили корабельную длинноствольную 32-фунтовую пушку с боеприпасами на 100 выстрелов. Экипаж этого удивительного корабля, получившего собственное имя «Леди Нэнси» и включенного в реестр военно-морского флота Великобритании (!) составлял 18 человек. Передвигаться артиллерийский плот мог только на веслах и очень недалеко, а в составе эскадры следовал на буксире за кораблем своего создателя.

Во время обстрела Таганрога тяжеловооруженный плот с осадкой всего в полметра подошел к берегу ближе всех других союзнических судов и произвел 80 выстрелов по городу. Позднее Купер Кольз придумал накрыть пушку на плоту предохранявшим расчет от выстрелов противника куполом, а плот сделать побольше. Этот проект предназначался для обстрела более серьезной цели – Кронштадта, но в связи с окончанием Восточной войны так и не был реализован.

Боевая ничья

Мужество, с которым защитники Таганрога отразили все атаки противника 22 мая, вынудили англо-французскую эскадру прекратить обстрел и ретироваться. Многие офицеры союзников были поражены стойкостью гарнизона и горожан, отчего и сравнивали их с защитниками Севастополя. И хотя корабли союзной эскадры еще несколько раз подходили к Таганрогу и обстреливали его (последний снаряд был выпущен по городу 31 августа 1855 года), ни уничтожить склады и порт, ни вынудить защитников сдаться им не удалось.

Азовская кампания союзников в итоге потерпела крах, хотя британские, например, историки до сих пор числят ее в общем списке побед Восточной войны. Да, им удалось нарушить морское снабжение Севастополя и Крымской армии. Но перерезать сухопутные пути доставки продовольствия и боеприпасов так и не удалось – как и ликвидировать склады, с которых осуществлялось это снабжение. И хотя в итоге война в Крыму была проиграна, схватка за Азов закончилась как минимум вничью – в том числе благодаря стойкости защитников Таганрога.