ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА

ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА - общее название княжеств Валахии и Молдовы , возникших в XIV веке.

Во гла­ве Дунайских княжеств стоя­ли гос­по­да­ри, из­би­рае­мые со­б­ра­ния­ми свет­ских и ду­хов­ных фео­да­лов. Прав­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ли при по­мо­щи дво­ра и кан­це­ля­рии. Власть гос­по­да­рей ог­ра­ни­чи­вал бо­яр­ский со­вет.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но Дунайские княжества бы­ли раз­де­ле­ны на ок­ру­га - жу­де­цы в Ва­ла­хии и ци­ну­ты в Мол­до­ве. С 1417 года Ва­ла­хия и с 1456 года Мол­до­ва пла­ти­ли дань ос­ма­нам, а к концу XV века над ни­ми был ус­та­нов­лен сю­зе­ре­ни­тет турецкого сул­та­на , но со­хра­не­на юри­дическая ав­то­но­мия. В 1859 Дунайские княжества объ­е­ди­ни­лись в еди­ное го­су­дар­ст­во (с 1861 года Ру­мы­ния).

Исторические источники:

Documente privind Unirea Prin­ci­pa­te­lor. Buc., 1959–1997–. Vol. 1–4, 6–7

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