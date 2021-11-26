БАЛАКЛАВСКИЙ бой

Сражение 13.10.1854 в Крымской войне 1853—1856 на берегу полуострова Крым, близ Севастополя.

16-тысячный Чоргунский отряд во главе с П. П. Липранди атаковал Балаклаву (Кадыкиой), главное место высадки войск противника. Операция имела вспомогательный смысл — сорвать готовящийся штурм Севастополя, поэтому выполнялась ограниченными силами. Русские выбили турок из нескольких редутов, но, не имея достаточных резервов, не смогли развить успех.

Союзные войска противника бросили против атакующих элитные кавалерийские части: бригаду лорда Кардигана, состоящую из представителей английских аристократических родов. Развивая атаку, кавалеристы самонадеянно углубились в расположение русских войск и были расстреляны орудийным огнем, а затем рассеяны уланами. 800 человек были убиты, и за местностью закрепилось название «долина смерти». Несмотря на небольшие потери (по 1 тыс. человек с обеих сторон), союзники отказались от немедленного штурма Севастополя, занявшись усилением Балаклавы.

Автор статьи: А. В. Белов.

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