9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. 1978

Дружинин Н.

В монографии исследуются сложные социально-экономические процессы,которые переживали русские крестьяне европейских губерний в первое двадцатилетие после отмены крепостного права. Автор анализирует двойственное влияние аграрных реформ 60-х годов 19 века:с одной стороны, переход от феодальной эксплуатации к свободным договорным отношениям повысил работоспособность крестьян, создавал отдельные очаги капиталистического хозяйства и т.д.; с другой, - непрерывное сокращение крестьянских наделов, непомерное увеличение денежных повинностей и сохранение феодальных пережитков привели к массовому обеднению крестьян, закрепив отсталые системы земледелия и примитивную технику сельского хозяйства. Конечными итогами этих явлений были начавшееся разложение крестьянства как феодального класса (образование мелкой сельской буржуазии и формирование рабочего класса) и социально-политический кризис, который завершился революционной ситуацией 1879-1881 гг. и паллиативными уступками царского правительства.