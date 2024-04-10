9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Крестьянская реформа 1861 года в России. 2012

Томсинов В.

Книга посвящена реформе 1861 года, упразднившей крепостное право и положившей начало целой серии преобразований общественного и государственного строя России. Период 60-70-х годов XIX века, в течение которого они совершались, войдет в русскую историю под названием эпохи "великих реформ". В книге публикуются все главные документы крестьянской реформы, отражающие процесс ее подготовки и осуществления. В очерке профессора В.А.Томсинова, предваряющем тексты указанных документов, обобщается и анализируется опыт подготовки крестьянской реформы.