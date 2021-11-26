ПРИСУТСТВИЯ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ

ПРИСУТСТВИЯ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ - коллегиальные органы местного управления в Российской империи, образованные для реализации и развития крестьянской реформы 1861 года, а также для контроля за деятельностью органов крестьянского самоуправления.

Дей­ст­во­ва­ли на­ря­ду с ми­ро­вы­ми по­сред­ни­ка­ми и их уезд­ны­ми съез­да­ми. Гу­берн­ские присутствия по крестьянским делам уч­ре­ж­де­ны в со­от­вет­ст­вии с По­ложе­ни­ем о гу­берн­ских и уезд­ных по кре­сть­ян­ским де­лам уч­ре­ж­де­ни­ях от 19 февраля (3 марта)1861 года, ре­фор­ми­ро­ва­ны По­ло­же­ни­ем об из­ме­не­ни­ях в устрой­ст­ве ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний по кре­сть­ян­ским де­лам от 27 июня (9 июля)1874 года. В них вхо­ди­ли: гу­бер­на­тор (председатель), гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, уп­рав­ляю­щий па­ла­той государственного иму­ществ или удель­ной кон­то­рой, гу­берн­ский про­ку­рор (по­сле су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года - про­ку­рор ок­руж­но­го су­да или его то­ва­рищ), председатель ка­зён­ной па­ла­ты, до 1874 года - че­ты­ре чле­на из чис­ла ме­ст­ных по­ме­щи­ков (два по на­зна­че­нию МВД и два по из­бра­нию гу­берн­ским и уезд­ны­ми пред­води­те­ля­ми дво­рян­ст­ва ), с 1874 года - так­же ви­це-гу­бер­на­тор, председатль гу­берн­ской зем­ской упра­вы , кро­ме то­го – так называемы не­пре­мен­ный член (на­зна­чал­ся ми­ни­ст­ром внутренних дел из чис­ла кан­ди­да­тов-по­ме­щи­ков, из­бран­ных уезд­ным зем­ским со­б­ра­ни­ем), ис­пол­няв­ший ре­ше­ния при­сут­ст­вия. Гу­берн­ское при­сут­ст­вие рас­смат­ри­ва­ло жа­ло­бы на по­ста­нов­ле­ния ми­ро­вых по­сред­ни­ков и уезд­ных ми­ро­вых съез­дов, а с 1874 года - на ре­ше­ния уезд­ных по кре­сть­ян­ским де­лам при­сут­ст­вий (в за­ви­си­мо­сти от ро­да дел вы­сту­па­ло как кас­са­ци­он­ной, так и апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей). Ут­вер­жда­ло доб­ро­воль­ные со­гла­ше­ния ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми и кре­сть­я­на­ми, ко­то­рые влек­ли за со­бой умень­ше­ние кре­сть­ян­ских на­де­лов или же из­ме­не­ние кре­сть­ян­ских по­вин­но­стей, а так­же ут­вер­жда­ло раз­де­ле­ние уез­дов на во­лос­ти, при­го­во­ры сель­ских об­ществ о вы­сыл­ке «по­роч­ных» чле­нов и другое.

Уезд­ные присутствия по крестьянским делам об­ра­зо­ва­ны со­глас­но По­ло­же­нию об из­ме­не­ни­ях в устрой­ст­ве ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний по кре­сть­ян­ским де­лам 1874 года поч­ти на всей тер­ри­то­рии Ев­ропейской Рос­сии (там, где бы­ли вве­де­ны как зем­ские, так и ми­ро­вые су­деб­ные уч­ре­ж­де­ния). В них вхо­ди­ли уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (председатель), не­пре­мен­ный член, уезд­ный ис­прав­ник, председатель уезд­ной зем­ской упра­вы, один из по­чётных ми­ро­вых су­дей. Уезд­ные при­сут­ст­вия при­ня­ли боль­шин­ст­во функ­ций ми­ро­вых по­сред­ни­ков и их уезд­ных съез­дов, не­пре­мен­ный член при­сут­ст­вий - функ­ции по раз­ре­ше­нию по­зе­мель­ных дел, а так­же дел, свя­зан­ных с обя­за­тель­ст­ва­ми ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми и вре­мен­но­обя­зан­ны­ми кре­сть­я­на­ми.

В 1889 году гу­берн­ские присутствия по крестьянским делам пре­об­ра­зо­ва­ны в гу­берн­ские при­сут­ст­вия , уезд­ные при­сут­ст­вия уп­разд­не­ны, вме­сто них вве­дён ин­сти­тут зем­ских на­чаль­ни­ков.

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