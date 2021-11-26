БЕЗДНЕНСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 1861

Реакция крестьян Спасского уезда Казанской губернии на крестьян­скую реформу 1861 .

Началось в апреле 1861 в с. Бездна, где крестьянин Антон Петров заявил, что царь освободил крестьян от всех работ на помещика и отдал им помещичью землю. Волнения охватили свыше 75 сел и деревень ряда уездов Казанской, Симбирской и Самарской губерний.

Крестьяне отказывались идти на барщину и делили помещичий хлеб. 12 апреля в Бездну вошли 2 роты Тарутинского полка под командованием генерал-майора А. С. Апраксина. Когда крестьяне отказались разойтись и выдать Петрова, военные открыли огонь.

Погибло более 90 чел. Сдавшийся Петров был предан военному суду и казнен. Расстрел вызвал возмущение в стране и за ее пределами. Студенты Казанского университета и Духовной академии организовали панихиду по его жертвам.

Несколько статей бездненским событиям посвятил «Колокол» А. И. Герцена .

Автор статьи: И. В. Волкова.

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