9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Шестьдесят лет Кавказской войны. 1860

Фадеев Р.

Один из первых обзоров Кавказской войны, созданный по горячим следам. Автор почитает пленение Шамиля окончанием Кавказской войны, начало же её выводит от присоединения к России Грузии. В этой небольшой, относительно рассматриваемого хронологически периода, работе дана краткая характеристика причин войны и её последствий, а также цели сторон. Фадеев дополнительно освещает вопросы движения мюрадизма, основной силы горцев.