9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Кавказская война.1887-1889 (Том 3)

ПОТТО В.

Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831год. Многие годы в разных местах автор собирал разрозненные документы материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказкой войны в нашей истории. В третий том вошли события Персидской войны 1826-1828 годов.