НАЗИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Владимир Николаевич родился 29 апреля 1806 г. Выходец из дворянской династии из Московской губернии. Получил образование в Благородном пансионе при Московском университете.

С апреля 1823 г. – подпрапорщик в лейб-гвардии Семеновском полку. Поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. С марта 1825 г. – прапорщик. С января 1826 г. – поручик.

На службе России

Служил в 1-м батальоне Семеновского полка. В его составе принял участие в войне с Турцией. 6 августа 1828 г. вместе с батальоном переправился через Дунай, прошел Бабадаг, Кюстенджи, Каварну и вышел 28 августа к стенам Варны. Был в составе осадной армии у Варны. Участник захвата турецкого укрепленного лагеря и штурма крепостных верков. В начале октября отбыл с батальоном на Родину.

С февраля 1838 г. – флигель-адъютант императора Николая I. Неоднократно совершал поездки в военные части для оказания помощи в улучшении военной подготовки. Побывал в Варшаве, Вятской губернии, Вильно. В начале 1840 г. направлен в 3-ю гренадерскую дивизию.

Кавказ

В конце 1839 г. Н. велением императора получил назначение в Бахмут. Задача – усиление позиций Кавказской линии за счет резервной дивизии 3-го армейского корпуса, который Н. должен был доставить в Бахмут.

Покинув в апреле 1840 г. Санкт-Петербург, Н. отправился на Кавказ в июле. По выполнении поручения продолжал оставаться там. Участвовал в перестрелках с горцами. Возглавлял арьергард, удерживавший в Гойском лесу натиск противника.

В сентябре 1840 г. получил назначение в отряд генерала Н.Н. Раевского. На Черном море Н. занимался формированием 11-го линейного батальона. Участник экспедиции против абадзехов; командир авангарда, затем – арьергарда.

Новые дела

С апреля 1841 г. – полковник. В 1842 г. получил назначение в Варшаву для создания учебного батальона 2-й пехотной дивизии. В мае 1847 г. направлен в Псковскую и Витебскую губернии, чтобы вернуть сбежавших крестьян. Презус военного суда над организаторами крестьянских волнений. С 1848 г. временно был комендантом Императорской главной квартиры.

Участник Венгерской кампании, боев у Вайцена, Дебрецена. Отозван в столицу Российской империи. С августа 1849 г. – генерал-майор; вошел в свиту Его Величества. С сентября – начальник штаба гренадерского корпуса.

С июня 1852 г. – директор Александровского Брестского кадетского корпуса. С марта 1854 г. – генерал-кригскомиссар. С 1856 г. – член Военного совета. С августа 1857 г. – генерал-лейтенант, с ноября 1869 г. – генерал от инфантерии.

Умер Н. 22 апреля 1887 г. в Санкт-Петербурге.