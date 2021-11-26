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МЮРИД Мурид (арабский ‒ стремящийся, желающий; переносное значение ‒ ученик)
1) ученик суфийского шейха, готовящийся вступить в братство (тарикат). Обязан безоговорочно подчиняться воле наставника, выполняя возложенное на него послушание и духовные задания (вирд).
2) Ученик в ремесленной корпорации (синф) на ср.-век. мусульм. Востоке.
3) Шариатский (или наибский) М. – приверженец имамата времён Кавказской войны 1817–64, следующий предписаниям шариата и участвующий в джихаде под рук. заместителей (наибов) имама.
Автор статьи: М. Ю. Рощин.
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