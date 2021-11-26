КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ

Кавказские войны — войны Российской империи в XVIII—XIX вв., завершившиеся присоединением территории Сев. Кавказа и Закавказья.

К. в. были вызваны геополитическими интересами России в этом регионе (его стратегически важное положение неизбежно порождало соперничество России с претендовавшими на Кавказ Персией и Турцией), экономическими интересами (контроль над торговыми путями на Восток), религиозно-миссионерскими задачами (поддержка православных народов Кавказа и распространение здесь православия). В ходе военных действий Россия активно вмешивалась в междоусобные распри кавказских правителей, привлекая на русскую службу тех из них, кто искал ее помощи в борьбе с соседями.

Предыстория К. в. восходит к середине XVI в., когда после присоединения Астраханского ханства (1556) граница России продвинулась до р. Терек, и вскоре был заключен военно-политический союз России с Кабардой , скрепленный браком царя Ивана IV Грозного с дочерью кабардинского князя Марией Темрюковной. Русское влияние на Кавказский регион стало особенно заметным при Петре I , во время Персидского похода (1722—1723) русские войска заняли Дербент и Баку. Однако назревавшая война с Турцией (1735—1739) побудила правительство императрицы Анны Ивановны заключить военный союз с Персией на условиях возвращения ей завоеванных территорий. Граница снова была отнесена на Терек, где началось строительство укрепленной линии (см. Кавказские укрепленные линии ). При императрице Екатерине II возобновилось продвижение России на Кавказ. На Тереке заложена крепость Моздок (1763). После поражения Турции в Русско-турецкой войне 1768—1774 Кабарда и Сев. Осетия вошли в состав Российской империи. Под угрозой ирано-турецкой агрессии за покровительством к России обратился царь Картли и Кахетии Ираклий II . По Георгиевскому трактату 1783 Вост. Грузия объявлена российским протекторатом, начато строительство Военно-Грузинской дороги, основана крепость Владикавказ (1784). 12 сентября 1801 эта территория окончательно вошла в состав России на правах губернии. Позднее присоединены Мингрелия (1803), Имеретия и Гурия (1804—1811). По Гюлистанскому мирному договру, завершившему Русско-иранскую войну 1804—1813, Россия получила ханства Гянджинское (1804), Шурагельское, Шекинское, Ширванское и Карабахское (1805), Дербентское, Кубинское и Бакинское (1806), Талышское (1813). Согласно Туркманчайскому трактату 1828 , после очередной русско-персидской войны к России отошли земли Вост. Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства). Адрианопольский мир с Турцией (1829) передавал России все восточное побережье Черного моря.

Кавказская война 1817—1864, связанная с присоединением горных районов Сев. Кавказа, стала завершающим этапом К. в. Необходимость консолидации вновь приобретенных закавказских владений империи и собственно России побудила русское правительство к установлению окончательного контроля над территорией, расположенной по северным склонам Главного Кавказского хребта, населенной присягнувшими на верность России, но фактически независимыми горскими народами, преимущественно исповедующими ислам. Эти народы оказали ожесточенное сопротивление усиливавшемуся влиянию имперской власти. Основными очагами военных действий стали Сев.-Зап. (Черкесия, горная Абхазия) и Сев.-Вост. (Дагестан, Чечня) Кавказ. Главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом генерал А. П. Ермолов ввел планомерную тактику окружения горных районов Кавказа сплошной цепью кордонов, вырубая непроходимые леса, прокладывая дороги, возводя крепости (Грозная, Нальчик в 1818). Эти меры сопровождались карательными экспедициями против непокорных селений, их жители переселялись на равнины под надзор русских гарнизонов. Подобной тактики в целом придерживались сменявшие последовательно друг друга после Ермолова русские военачальники: И. Ф. Паскевич, Г. В. Розен, М. С. Воронцов, Н. Н. Муравьев, князь А. И. Барятинский. В 1820—1830-е сопротивление горцев развивалось в рамках движения радикального ислама (мюридизм), проповедовавшего газават — священную войну с неверными. На востоке Кавказа они объединились в военно-теократическое исламское государство — имамат Чечни и Дагестана (1834—1859) во главе с Шамилем . К 1837 под властью Шамиля оказались горные районы Чечни и почти вся Авария. Имамат получал моральную и военную поддержку Турции, а во время Крымской войны 1853—1856 также и Великобритании. Парижский мирный договор 1856 позволил русскому правительству сосредоточить против Шамиля 200-тысячную армию. Потерпев поражение, 25 августа 1859 Шамиль сдался русским войскам в ауле Гуниб (Дагестан). С занятием 21 мая 1864 урочища Кбаада (на его месте ныне поселок Красная Поляна) — последнего крупного очага сопротивления горцев Зап. Кавказа — завершилась Кавказская война. В 1864 было упразднено также Абхазское княжество.

Присоединение Кавказа к России послужило толчком к экономической, социальной и культурной модернизации региона.

Лит.: Гордин Я. А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., 2000; Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000; Смирнов Н. A. Политика России на Кавказе в XVI—XIX вв. М., 1958.