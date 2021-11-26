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АБРЕК (от ср.-перс. «апарак» ‒ «бродяга», «грабитель», авар. «апараг», карат., цез., бежт. «апаракI», кабард. «абредж», осет. «абырэг», абх. и абаз. «абрагь»)
1) Изгой, исключенный из семьи и рода.
2) Представитель благородного сословия, изгнанный из общества за проступок или преступление.
3) Разбойник, грабитель, скрывающийся от властей.
4) Участник антиколониального (антигосударственного) движения против России (СССР).
5) Горец, участвующий в борьбе против царской администрации и русских войск.
В Нагорном Дагестане и Чечне XVI–XVIII вв. А. — свободные переселенцы, которые занимали в сельской общине промежуточное положение между полноправными общинниками и рабами. Среди А. было много кровников, бежавших из родных мест из-за совершенного убийства.
Автор статьи: Е. М. Иванникова.
© Российская Историческая Энциклопедия
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