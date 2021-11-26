АБРЕК (от ср.-перс. «апарак» ‒ «бродяга», «грабитель», авар. «апараг», карат., цез., бежт. «апаракI», кабард. «абредж», осет. «абырэг», абх. и абаз. «абрагь»)

1) Изгой, исключенный из семьи и рода.

2) Представитель благородного сословия, изгнанный из общества за проступок или преступление .

3) Разбойник, грабитель, скрывающийся от властей.

4) Участник антиколониального (антигосударственного) движения против России (СССР).

5) Горец, участвующий в борьбе против царской администрации и русских войск.

В Нагорном Дагестане и Чечне XVI–XVIII вв. А. — свободные переселенцы , которые занимали в сельской общине промежуточное положение между полноправными общинниками и рабами. Среди А. было много кровников , бежавших из родных мест из-за совершенного убийства.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

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