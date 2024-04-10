9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Приметы и суеверия

Лаврентьева Е.

«Это дурное предзнаменование!» — произнес А. С. Пушкин, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер. Вера в приметы, интерес к обрядам, гаданиям были широко распростране­ны в среде дворянства пушкинской поры. Слова, предметы, поведение людей и животных — всё имело в глазах даже самого просвещенного человека первой по­ловины XIX века свой тайный смысл. О том, во что верили, чего боялись, чего старались избегать, а чего страстно желали Александр Сергеевич Пушкин и его современники, читатель узнает из первых рук: из воспоминаний, писем, газетных и журнальных публикаций того времени, любовно собранных и тщательно, со вкусом организованных автором книги.