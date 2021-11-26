ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ - официальные газеты, издававшиеся в губерниях (в об­лас­тях из­да­ва­лись об­ла­ст­ные ве­до­мо­сти) Рос­сии.

Име­но­ва­лись по названию гу­бер­нии (об­лас­ти), например «Вла­ди­мир­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти», «Се­ми­па­ла­тин­ские об­ла­ст­ные ве­до­мо­сти». Из­да­ва­лись со­глас­но По­ло­же­нию о по­ряд­ке про­из­вод­ст­ва дел в гу­берн­ских прав­ле­ни­ях, Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му 3(15).6.1837 года (в 1838 году Губернские ведомости уч­ре­ж­де­ны в 42 гу­бер­ни­ях, впо­след­ст­вии - по­все­ме­ст­но). Вы­пус­ка­лись гу­берн­ским прав­ле­ни­ем, кон­троль за из­да­ни­ем осу­ще­ст­в­лял ви­це-гу­бер­на­тор. Во мно­гих гу­бер­ниях и об­лас­тях дол­гое вре­мя бы­ли един­ствен­ны­ми ме­ст­ны­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми (с 1860-х годов в не­ко­то­рых гу­бер­ни­ях су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с епар­хи­аль­ны­ми ве­до­мо­стя­ми).

Га­зе­ты со­стоя­ли из официальных и не­официальных час­тей. В официальной час­ти пуб­ли­ко­ва­лись по­ста­нов­ле­ния, пред­пи­са­ния и объ­яв­ле­ния государственных ор­га­нов; в не­офи­ци­аль­ной по­ме­ща­лись све­де­ния о ме­ст­ных про­ис­ше­ст­ви­ях, тор­гов­ле , сель­ском хо­зяй­ст­ве, про­мыш­лен­но­сти, учеб­ных за­ве­де­ни­ях, яв­ле­ни­ях при­ро­ды, ма­те­риа­лы по ис­то­рии, эт­но­гра­фии, ар­хео­ло­гии и гео­гра­фии гу­бер­нии (об­лас­ти) или то­го ре­гио­на, ча­стью ко­то­ро­го она яв­ля­лась.

В 1882 году Губернские ведомости по­лу­чи­ли пра­во пуб­ли­ко­вать те­ле­грам­мы «Се­вер­но­го те­ле­граф­но­го агент­ст­ва», но­во­сти о со­бы­ти­ях внут­ри стра­ны и за её пре­де­ла­ми. Губернские ведомости в раз­ное вре­мя вы­ходи­ли с периодичностью от одного до шести раз в не­де­лю. Пер­во­на­чаль­но це­на под­пис­ки или отдельных но­ме­ров бы­ла чрез­вы­чай­но вы­со­кой, а ти­раж со­став­лял нескольких со­тен экземпляров, впо­след­ст­вии ти­раж не­ко­то­рых Губернских ведомостях дос­ти­гал 3,5 тысяч экзепляров. Вы­пуск Губернских ведомостей по­сте­пен­но пре­кра­тил­ся (март 1917-1919 годы).

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