9 класс | История России XIX—начала XX вв.

«НАРОДНИЧЕСТВО В РОССИИ В XX В. ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ»

Алексеева Г.

На большом фактическом материале в книге анализируется идейная эволюция народнической доктрины, характер её изменения, сокращение популярности, глубокий кризис после революции 1905-1907 гг., идейный крах в 1917 г. Автор рассматривает взгляды крупнейших представителей народничества по вопросам исторического процесса, классовой борьбы, революции и социализма (Мякотина, Пешехонова, Чернова, Гопа, Русанова и др.). Впервые в истории советской историографии охватываются все течения народнической мысли XX в.