9 класс | История России XIX—начала XX вв.

«КРИЗИС САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ. 1895-1917»

Ананьич Б.

Коллективная монография «Кризис самодержавия в России» – фундаментальное исследование внутренней политики царизма конца XIX – начала XX в. – эпохи империализма, когда все противоречия российской действительности были обострены до предела, и верхи, господствующие классы уже не могли «сохранить в неизмененном виде свое господство». Книга основана на имеющейся литературе и преимущественно на широком круге источников – архивных материалах, документальных публикациях, мемуарах и прессе, в значительной мере впервые вводимых в научный оборот.