ТКАЧЁВ, ПЁТР НИКИТИЧ

Ткачёв, Пётр Никитич (29.06 [11.07].1844, с. Сивцово, Псковская губ. — 23.12.1885 [06.01.1886], Париж) — революционер, идеолог «заговорщического», бланкистского направления народничества , публицист и литературный критик.

Воззрения Т. сложились под влиянием Н. Г. Чернышевского . За участие в студенческих волнениях и революционную пропаганду неоднократно арестовывался, в том числе в связи с делом С. Нечаева . С 1873 жил за границей, сотрудничал в журнале «Вперед» П. Лаврова , после разрыва с которым в 1875–1881 издавал газету «Набат». Сотрудничал в журнале «Дело», в газете Л. Бланки «Ни бога, ни хозяина». С 1882 тяжело болел.

Выступал за захват власти централизованной конспиративной партией революционеров в результате политического переворота, за осуществление социалистических идеалов с помощью диктатуры якобинского типа. По мнению Т., общество должно быть постепенно преобразовано революционным сознательным меньшинством с помощью централизованного государства.

Соч. : Сочинения. М., 1975–1976.

Лит. : Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм. Пётр Ткачёв. М., 1992; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин.