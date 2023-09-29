Революцио́нные демокра́ты в Рос­си́и

Революцио́нные демокра́ты в Рос­си́и — представители радикальной демократической, как правило социалистической оппозиции в Российской империи в середине — конце XIX в. (иногда это понятие применяется и к немарксистским социалистам начала ХХ в.). Социальной основой Р. д. были разночинцы — возникавшие в ходе модернизации городские слои (прежде всего интеллигенция), происходившие из разных сословий. На некоторых ранних Р. д., в частности на А. И. Герцена и Н. П. Огарева , оказало влияние выступление декабристов . Кружок с участием Герцена и Огарева ﻿в 1831–1834 обсуждал идеи А. де Сен-­Симона и Ш. Фурье , литературные и социальные проблемы. В 1844–1849 вопросы социализма обсуждались петрашевцами. Первые социалистические кружки были разгромлены властями. Невозможность легального обсуждения социальных преобразований вела к радикализации социалистов и демократов, переходу их на революционные позиции. В 1847 Герцен покинул Россию и затем в эмиграции разработал основы концепции «общинного социализма». Он создал в Лондоне Вольную русскую типографию , в 1857–1867 они с Огаревым выпускали первую русскую оппозиционную газету «Колокол» , которая пользовалась большой популярностью в России. В Петербурге центром пропаганды, близкой к «Колоколу», был журнал «Современник». К течению Р. д. идейно примыкали известные публицисты и литераторы В. Г. Белинский , Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. А. Некрасов. Во 2‑й половине 1850‑х — начале 1860‑х Р. д. группировались вокруг известного публициста Н. Г. Чернышевского, который в осторожной легальной форме отстаивал идеи, близкие взглядам Герцена. Их более радикальные последователи в 1861 развернули революционную агитацию за восстание против самодержавия (листовки «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «К молодому поколению» и др.), создали подпольную организацию «Земля и воля» , ездили за границу, встречались с М. А. Бакуниным (он даже вступил в «Землю и волю») и А. И. Герценом, получая от него помощь. Аресты 1862–1864 (включая Н. Г. Чернышевского) и разочарование Р. д. отсутствием ожидавшегося в 1863 крестьянского восстания привели к тому, что «Земля и воля» распалась. Сохранялись небольшие общины и кружки молодежи, которые распространяли социалистические идеи. В этой среде возникла тайная организация «Ад» во главе с Н. А. Ишутиным, член которой Д. В. Каракозов по собственной инициативе 4[16] апреля 1866 совершил покушение на императора Александра II . Это вызвало новую волну репрессий, что, наряду с делом С. Г. Нечаева, поляризовало Р. д., привело к отходу от общественной деятельности части «шестидесятников» и приходу в движение Р. д. более молодых радикально мыслящих «семидесятников», приверженных прежде всего идеям П. Л. Лаврова и М. А. Бакунина. В 1870‑е движение Р. д. становится массовым и в дальнейшем развивается в рамках народничества .

Ист. : Утопический социализм в России. М., 1985.

Лит.: Антонов В. Ф. А. И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М., 2000; Антонов В. Ф. Н. В. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002; Шубин А. В. Социализм: «золотой век» теории. М., 2007. А. В. Шубин.