ПАНТЕЛЕЕВ ЛОНГИН ФЁДОРОВИЧ

ПАНТЕЛЕЕВ ЛОНГИН ФЁДОРОВИЧ - российский революционный и общественный деятель, книгоиздатель, предприниматель, мемуарист.

Дво­ря­нин . В 1858-1861 годах учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета, ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях, бо­лее двух ме­ся­цев про­вёл в за­клю­че­нии в Пе­тро­пав­лов­ской кре­пости. В 1862-1863 годах ак­тив­ный член тай­но­го общества «Зем­ля и во­ля» 1860-х годах, при­влёк в его со­став не ме­нее 20 человек. В 1864 году аре­сто­ван за связь с уча­ст­ни­ка­ми Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годах , следственной ко­мис­си­ей под руководством М.Н. Му­равь­ё­ва в Виль­не в 1865/1866 годах при­го­во­рён к ли­ше­нию дво­рян­ст­ва и 6 го­дам ка­торж­ных ра­бот, за­ме­нён­ных по при­бы­тии в Си­бирь ссыл­кой на по­се­ле­ние. Ра­бо­тал в кон­то­рах вла­дель­цев ени­сей­ских зо­ло­тых при­ис­ков Н.В. Лат­ки­на (шу­рин Пантелеева) и В.И. Ба­зилев­ско­го, за­тем на­чал собственную зо­ло­то­до­бы­чу. В 1874 году вос­ста­нов­лен в пра­вах и пе­ре­ехал из Крас­но­яр­ска в Лиф­лянд­скую губ ернию, в 1876 году осво­бо­ж­дён от по­ли­цей­ско­го над­зо­ра, вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург. В 1877-1907 годах за­ни­мал­ся из­да­ни­ем отечественной и за­ру­беж­ной на­учной и учеб­ной литературы, вы­пус­тил свыше 260 на­име­но­ва­ний книг по фи­ло­со­фии, ис­то­рии, ес­тественным нау­кам об­щим ти­ра­жом 650 тысяч экземпляров. Од­но­вре­мен­но в 1878-1882 годах управ­лял при­ис­ка­ми Ни­ман­ской зо­ло­то­промышленной ком­па­нии. В 1900 году ор­га­ни­зо­вал празд­но­ва­ние 40-ле­тия литературной дея­тель­но­сти Н.К. Ми­хай­лов­ско­го, ко­то­рое по­лу­чи­ло ха­рак­тер по­ли­тической де­мон­ст­ра­ции. В 1901 году по­сле обы­ска в его квар­ти­ре на­пра­вил рез­кое пись­мо министру внутренних дел Д.С. Си­пя­ги­ну, за что на 3 го­да был ли­шён пра­ва жи­тель­ст­ва в круп­ных го­ро­дах; в 1901-1903 годах жил в Ита­лии. В 1902-1905 годах со­труд­ни­чал в не­ле­галь­ном журнале «Ос­во­бо­ж­де­ние». С 1905 года при­мы­кал к кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии. Жерт­во­вал сред­ст­ва в поль­зу Общества вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния сту­ден­там Санкт-Пе­тербургского университета. Один из со­з­да­те­лей Ли­ги об­ра­зова­ния (1906). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Литературного фон­да (с 1904 года член, с 1912 года председатель его комитета). Ав­тор ме­муа­ров «Из ран­них вос­по­ми­на­ний» (1903), «Из вос­по­ми­на­ний про­шло­го» (книга 1-2, 1905-1908 года, пе­ре­из­да­ны в 1934 году), очер­ков «Из про­шло­го поль­ской ссыл­ки в Си­бири» (1910), «Из си­бир­ских вос­по­ми­на­ний» (1916) и другие (все ме­му­ар­ные про­из­ве­де­ния Пантелеева пе­ре­из­да­ны под редакцией С.А. Рей­се­ра в 1958 году).