ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - деятель российского демократического движения, публицист, мемуарист , генерал-лейтенант (1906).

Двою­род­ный брат Н.Н. Об­ру­чева, дя­дя В.А. Об­ру­че­ва, шурин И.М. Се­че­но­ва. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1858). Слу­жил в Дво­рян­ском (1853-1854) и лейб-гвардейском Из­май­лов­ском (1854-1855) пол­ках, Перм­ской дру­жи­не государственного опол­че­ния (1855-1859). Со­труд­ни­чал в журнале «Со­вре­мен­ник», в 1859-1860 годах опуб­ли­ко­вал две ста­тьи в со­ав­тор­ст­ве с Н.Г. Чер­ны­шев­ским (Обручев - про­то­тип главного ге­роя его не­окон­чен­но­го ро­ма­на «Ал­ферь­ев»), сбли­зил­ся так­же с Н.А. Доб­ро­лю­бо­вым и Н.А. Не­кра­со­вым. В октябре 1861 года аре­сто­ван за рас­про­стра­не­ние про­кла­ма­ции «Ве­ли­ко­русс» (№ 2). На до­про­сах от­ка­зал­ся рас­крыть свои свя­зи с ре­во­люционным под­поль­ем. При­го­во­рён к ли­ше­нию всех прав со­стоя­ния и 3 го­дам ка­тор­ги. В 1865 году пе­ре­ве­дён на по­се­ле­ние, жил в Ир­кут­ске, за­тем Верх­не­ураль­ске и Уфе, в 1874 году вос­ста­нов­лен в дво­рян­ст­ве и вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург. С 1877 года слу­жил в Русском обществе па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли, доб­ро­воль­цем в ка­че­ст­ве мат­ро­са уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов. С 1880 года со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Вест­ник Ев­ро­пы» и «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки». В 1884 году по про­тек­ции Н.Н. Об­ру­че­ва по­сту­пил на служ­бу в Главный морской штаб, с 1890 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при управ­ляю­щем Морским министерством; член Комитета Доб­ро­воль­но­го фло­та (с 1893 года), пред­ста­ви­тель Морского министерства в Под­го­то­вительной ко­мис­сии при Ко­ми­те­те Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ги (с 1894 года). С 1906 года в от­став­ке. Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Из пе­ре­жи­то­го» (опубликованы в журнале «Вест­ник Ев­ро­пы», 1907, № 5-6), «По­сле ссыл­ки» (там же, 1908, № 10).