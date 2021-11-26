МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА 1885

Морозовская стачка 1885 — массовое выступление рабочих в защиту своих прав на текстильной фабрике «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и Компании» в селе Никольском близ Орехово-Зуево. В условиях промышленного кризиса начала 1880-х происходило снижение заработной платы. Практиковались штрафы, забиравшие от четверти до половины заработка (даже за громкий разговор в казарме). Рабочие-старообрядцы были возмущены отказом предпринимателей-старообрядцев от прежних социальных обязательств перед единоверцами. В январе 1885 рабочих возмутило также принуждение работать на праздник Иоанна Крестителя, который прежде был нерабочим. 7 января 1885 рабочие отказались работать и стали громить контору, квартиры директора, некоторых мастеров и продовольственную лавку. Лидерами стачки были П. А. Моисеенко, В. С. Волков и Л. И. Иванов. Они добились прекращения погрома. Рабочие требовали снижения штрафов, повышения расценок до уровня начала 1880-х, свободного выбора старост в рабочих артелях, государственного контроля над фабрикантами и законодательного регулирования условий найма. 8 января 1885 к фабрике прибыл владимирский губернатор с войсками. 11 января 1885 Волков во главе колонны бастующих встретился с губернатором и передал ему «Требования по общему согласию рабочих». Волков и его товарищи были арестованы, рабочие пытались их отбить и сумели освободить часть арестованных. В забастовке приняло участие около 8 тыс. из 11 тыс. рабочих мануфактуры. Выступление было подавлено войсками 17 января. 600 рабочих оказались под арестом. В мае 1886 суд присяжных оправдал лидеров стачки. Во внесудебном порядке около 800 рабочих оказались высланы на родину под надзор полиции, Моисеенко на 5 лет был сослан в Архангельскую губернию, а Волков — на 3 года в Вологодскую. Рабочим возместили штрафы за последние три месяца. 3 июня 1886 был принят закон, вводивший правила найма и регулировавший штрафы. К нему прилагались «Особые правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», которые создавали органы надзора — губернские и столичные присутствия по делам фабричного законодательства.

Лит. : Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. М., 1904; Моисеенко П. А. Воспоминания. 1873—1923. М., 1924; Морозовская стачка 1885 г. М., 1925; Рабочее движение в России в XIX в. Сборник документов и материалов. Т. 3. Ч. 1. М., 1952; Кабанов П. И., Ерман Р. К. Морозовская стачка 1885 г. М., 1963. А. В. Шубин.