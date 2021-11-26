МЕНЬШЕВИЗМ

Течение умеренных марксистов, социал-демократов.

Образовалось на II съезде РСДРП , когда на выборах ЦК сторонники Ю. Мартова получили меньшинство. На IV объединительном съезде РСДРП в 1906 г. меньшевики оказались в большинстве в ЦК РСДРП, так как для значительной части социал-демократов был неприемлем авторитарный политический стиль В. Ленина. В 1904 г. на сторону меньшевиков перешел Г. Плеханов. В 1907 г. большевики вернули себе большинство в ЦК, но восстановить единство партии ему не удалось. Меньшевики считали, что необходимо вести политическую борьбу за демократию, облегчение положения рабочего класса, создание экономических и культурных предпосылок социализма, но не проводить пролетарскую революцию, пока они не вызрели. Рабочий класс еще недостаточно культурен, чтобы суметь взять на себя управление страной и производством, поэтому после революции власть перейдет к буржуазии. Социал-демократам хозяйство еще недостаточно сконцентрировано капитализмом, чтобы им можно было управлять из единого центра. Демократические традиции меньшевиков имели оборотную сторону — их партия была раздроблена на множество фракций.

Меньшевики активно участвовали в Первой русской революции , становлении профсоюзов. После революции меньшевики разделились на ликвидаторов, выступавших за ликвидацию нелегальный структур партии, и их противников «партийцев». К 1912 г. попытки сохранить единство РСДРП не удались, большевики и меньшевики разделились окончательно на разные партии (возможность объединения обсуждалась и в дальнейшем, за это выступали, например, межрайонцы и «новожизненцы»). Меньшевики располагали небольшой фракцией в Государственной думе в 1906-1917 гг. Во время Первой мировой войны разделились на оборонцев и интернационалистов. Оборонцы приняли участие в Рабочей группе Центрального военно-промышленного комитета.

После Февральской революции 1917 г. меньшевики (в основном центристы) вместе с эсерами получили большинство в Советах рабочих и солдатских депутатов и 5 мая 1917 г. вошли во Временное правительство. Председателем ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов был меньшевик Н. Чхеидзе. К осени 1917 из-за нерешительности при проведении социальных преобразований потеряли большинство в Советах. В августе 1917 г. большинство фракций меньшевиков объединились в Российскую социал-демократическую рабочую партию (объединенную), где к концу года возобладало левое крыло (интернационалисты) во главе с Ю. Мартовым. Падение популярности меньшевиков привело к неудаче партии на выборах в Учредительное собрание, где они получили немногим более 2% голосов. В июне 1918 г. меньшевики были изгнаны большевиками из Советов, но в 1919-1920 гг. вновь избирались в них в небольшом количестве. В 1918-1921 гг. были организаторами ненасильственных выступлений рабочих против большевиков (забастовок, демонстраций и др.), участвовали в движении уполномоченных. Подвергались арестам.

В 1918-1921 гг. меньшевики во главе с Н. Жордания возглавляли Грузинскую демократическую республику. Большинство оставшихся в России видных меньшевиков были репрессированы в 1929-1931 гг. по делу Союзного бюро РСДРП и затем уничтожены во время Большого террора 1937-1938 гг. В эмиграции продолжали действовать в структурах Венского интернационала и Социалистического рабочего интернационала, издавали журнал «Социалистический вестник» и др. Заграничная делегация РСДРП существовала до начала 50-х гг.

Исторические источники:

Меньшевики в 1917 году. М., 1996;

Меньшевики в 1918 году. М., 1999;

Меньшевики в 1919—1920 гг.М., 2000;

Меньшевики в 1921—1922 гг. М., 2002;

Меньшевики в 1922—1924 гг. М., 2004.

Автор статьи: Шубин А.В.