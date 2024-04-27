«Легальный марксизм» – революционеры без революции В истории русского революционного движения легальный марксизм обделен широким вниманием исследователей. На чтение: 6 минут

В истории русского революционного движения легальный марксизм обделен широким вниманием исследователей. Столичные интеллигенты с томиком «Капитала» в руках не бросали бомбы в членов царской семьи и губернаторов, не планировали вооруженные восстания и не раздували мировой пожар, но эти «профессора с бородками» имели важное значение в стремительном распространении в революционной среде новомодного учения о борьбе классов.

Знакомство с Марксом

Истоки русского марксизма уходят корнями в увлечение образованной русской молодежи первой половины XIX века шеллингианством и гегельянством. Зарождение спора западников и славянофилов в немалой степени зиждилось на осмыслении идей классической немецкой философии, их жизнеспособности в русской реальности. Взглядами левых младогегельянцев, к которым принадлежал и молодой Карл Маркс, живо интересовались Н.В. Станкевич, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Можно утверждать, что имя Карла Маркса стало известно в России в 1844 году, когда на его «Немецко-французские ежегодники», полные задорной полемики с оппонентами, обратили внимание русские западники.

В 1845–1846 гг. с Марксом общались путешествующие по Европе симбирские помещики Г.М. Толстой и П.В. Анненков. После европейской революции 1848 года и «Манифеста», когда имя Маркса приобрело широкую известность, главные русские революционеры эпохи – Александр Герцен и Михаил Бакунин – завели знакомство с восходящей звездой европейской политической мысли. Так вышло, что и Герцен, и Бакунин вскоре вошли в противостояние с Марксом во взглядах на революционные цели, методы, задачи. История вражды автора «Капитала» с отцами русского либерализма и русского анархизма достойна отдельного рассказа.

Наибольшее уважение среди русских революционных деятелей у Маркса вызывал Н.Г. Чернышевский. Маркс читал его произведения и высказывался среди соратников в том духе, что именно Чернышевский достоин занять место вождя грядущей русской революции. Именно последователи Чернышевского Н.И. Утин, А.Д. Трусов, В.И. Бартенев встали во главе русской секции Первого Интернационала.

Первые русские марксисты

Регулярное знакомство образованной русской публики с марксистскими идеями началось с выходом в 1872 году первого тома «Капитала» тиражом в 3000 экземпляров в переводе Г.А. Лопатина и Н.Ф. Даниельсона, при том, что немецкое издание вышло всего в 1000 копиях. На русскую экономическую литературу труд Маркса сразу оказал сильное и непосредственное влияние. Уже в 1870–1880-е гг. профессора И.К. Бабст, А.И. Чупров, А.А. Исаев, И.И. Иванюков активно применяли марксистскую теорию ценности и капитала в своих работах, однако не воспринимали его взгляды на переустройство общества. В этом отношении их можно считать предтечей легальных марксистов.

Первым последовательным сторонником марксистских идей в России можно считать профессора Киевского университета Н.И. Зибера, автора исследования «Давид Рикардо и Карл Маркс» и целого ряда статей об экономической теории Маркса. Зибер делал акцент на эволюционном характере капитализма, на невозможности перескакивать через стадии развития. Со знакомства с работами Зибера началось погружение в марксизм многих революционно настроенных молодых людей той поры – в первую очередь, Г.В. Плеханова как главного русского марксиста XIX века. Его деятельность заложила основы русского марксизма как идейного обоснования революционного и рабочего движения.

Плеханов считал, что при опоре на марксистскую теорию возможна кардинальная трансформация государства и общества во всех ее проявлениях. В 1883 году в Женеве Г.В. Плеханов и П.Б. Аксельрод создали группу «Освобождение труда» – первый русский марксистский кружок. В 1884 году в Петербурге возникла группа Димитра Благоева, к началу 1890-х гг. социал-демократические кружки появились в крупнейших промышленных центрах – Москве, Киеве, Вильно, Казани и т.д. В 1898 году была основана Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).

Марксисты vs народники

Резкий рост популярности марксизма вскоре привел к идеологическому столкновению социал-демократов с народниками. Еще П.Н. Ткачев и Н.К. Михайловский вступали в жесткую полемику с Энгельсом и Марксом по поводу крестьянского вопроса, революционной тактики, утопизма идей оппонентов.

С появлением кружков марксистов в России с их стороны народничество подвергалось все большей критике – за опору на реакционное крестьянство, за террористические методы борьбы, за пренебрежение к материалистическому учению классов, за непонимание диалектического процесса, за отказ «учиться у капитализма» и т.д. В ответ неслись упреки в доктринерстве, софистике, догматическом самодовольстве, безразличию к судьбам живых людей во имя великой цели и т.д.

Существенную роль в принципиальном споре сыграли и те просвещенные интеллигенты, кто с легкой руки В.И. Ленина получили наименование «легальных марксистов». Так, «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии в России», вышедшие в 1894 году из-под пера 24-летнего П.Б. Струве, стали библией аргументов против народников и выдвинули ее автора в число виднейших русских теоретиков марксизма.

Зарождение легального марксизма

В 1880-е гг. марксистское учение получило в России статус модного и прогрессивного. Статьи о Марксе и его взглядах регулярно выходили в периодической печати, включая популярнейший журнал «Отечественные записки». «Капитал» Маркса до революции переводился трижды. Помимо упомянутого выше перевода 1872 года, существовали переводы 1899 года (Е.А. Гурвич и Л.М. Зак под редакцией П.Б. Струве) и 1907 года (И.И. Скворцов-Степанов, А.А. Богданов, В.А. Базаров).

Неудивительно, что к 1890-м гг. появилась целая плеяда ученых и мыслителей, не только детально знакомых с творчеством Маркса, но и критически переосмысливших некоторые марксистские положения и выводы на фоне научных изысканий и философских раздумий. Отрицая народнический утопизм в пользу экономической теории Маркса, эта группа (П.Б. Струве, Туган-М.И. Барановский, С.Н. Булгаков) одновременно считала ошибочной его тезисы классовой борьбы, пролетарской революции и т.д.

Публичная полемика в журналах «Новое слово», «Начало», «Научное обозрение» и др. привела в итоге к размежеванию с радикально настроенными марксистами – Г.В. Плехановым, Ю.О. Мартовым, В.И. Лениным. Легальный марксизм все больше делал ставку на реформизм и эволюционировал в сторону буржуазного либерализма. Недаром многие его представители оказались в итоге в конституционно-демократической партии (партии кадетов).

П.Б. Струве (1870–1944)

Самой яркой фигурой русского легального марксизма являлся, безусловно, Петр Бернгардович Струве. Внук известного астронома и сын пермского губернатора, он уже в студенческие годы проявил выдающиеся способности в общественных науках. В совершенстве владевший немецким языком, Струве имел доступ к самой новой литературе по экономике, политике, истории, праву. Юноша усердно штудировал многотомные фолианты, и к 20 годам прошел несколько ступеней самопознания – от поклонника Великих реформ и националиста до демократа и марксиста.

В 1890 году Струве организовал марксистский кружок, куда входили такие известные деятели как Н.П. Павлов-Сильванский, А.Н. Потресов, Б.В. Никольский и др. После выхода в 1894 году «Критических заметок» Струве завоевал авторитет выдающегося знатока марксистского учения. Зимой 1895 года он познакомился с Лениным и помог тому войти в социал-демократический мир Петербурга. В 1896 году Струве представлял Россию на 4-м конгрессе II Интернационала и, что важнее, организовал журнал «Новое слово». На его страницах публиковались Ю.О. Мартов, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Е.В. Тарле, тот же В.И. Ленин. В 1898 году именно Струве написал манифест для I съезда РСДРП в Минске.

Лишенный догматизма и ортодоксальности, столь характерных для сторонников Ленина, Струве всё больше отдалялся от социал-демократических воззрений в пользу конституционного либерализма и земского движения. Это вызвало разлад, а в 1901 году и разрыв с РСДРП. Ленин клеймил Петра Бернгардовича ренегатом и изменником. В ноябре 1901 года Струве перебрался в Европу и занялся выпуском журнала «Освобождение».

Как рупор либерального направления политической мысли, «Освобождение» сыграло выдающуюся роль в формировании конституционно-демократической (кадетской) партии. С 1905 по 1915 гг. Струве состоял в ЦК кадетской партии, хотя уже в 1908 году стал все более склоняться к правому конституционному флангу, к октябристам. В 1909 году он стал вдохновителем издания вызвавшего бурный общественный резонанс вестника «Вехи», в котором провозглашалась пагубность социалистической революции для развития России и заявлялось о вреде радикализма интеллигенции.

После событий 1917 года Струве выступил яростным противником большевиков, участвовал в деятельности Национального центра, сотрудничал с крымским правительством П.Н. Врангеля, а после падения Крыма поселился сначала в Париже, а позднее в Белграде. В эмиграции Струве вновь занялся издательским делом. Отношение к бывшему марксисту и кадету в русской диаспоре было сложным. Скончался П.Б. Струве 26 февраля 1944 года в оккупированном немцами Париже.

М.И. Туган-Барановский (1865–1919)

Если Струве совмещал свои марксистские исследования с общественно-политической и журналистской жизнью, то Михаил Иванович Туган-Барановский был типичным профессором позднеимперской России. По преданию, род Туган-Барановских происходил от татарского бека Тугана, участника знаменитой Грюнвальдской битвы 1410 года. Дед Михаила Ивановича прославился своей шляхетской удалью в ходе польских восстаний 1830 и 1863 гг., зарубив родного брата, который перешел на сторону царских войск. Сам же Михаил избрал академическую карьеру.

В 1883 году 18-летний Туган-Барановский поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Среди его студенческих знакомств были будущие писатели В.В. Вересаев и А.С. Серафимович, будущий издатель В.А. Поссе, старший брат В.И. Ленина народоволец А.И. Ульянов. В 1889 году Туган-Барановский сдал выпускные экзамены сразу на физико-математическом и юридическом факультетах и погрузился в изучение проблем политэкономии. Естественно, он не мог пройти мимо марксизма.

В начале 1890-х гг. Туган-Барановский познакомился со Струве, в феврале 1894 года – с Лениным. В 1898 году Михаил Иванович издал фундаментальную «Русскую фабрику», в которой на массе фактического материала опровергал народнические идеи, но уже через год он усомнился в святости Маркса, когда подверг критике его положение о тенденции к понижению нормы прибыли. Возник у Туган-Барановского и мировоззренческий конфликт с Лениным, с которым и без того наблюдалось явное несходство характеров. После личной трагедии (смерть жены) Михаил Иванович неуклонно становился все «более зрителем, чем действующим лицом». Он отошел от политических дискуссий и сосредоточился на преподавании.

Лекции Туган-Барановского по экономике в Политехническом институте и на Бестужевских курсах пользовались огромной популярностью. Его авторитет как ученого был чрезвычайно высок, к советам прибегало правительство. Будучи уроженцем Харьковской губернии, в августе 1917 года Туган-Барановский принял приглашение правительства объявившей о независимости Украинской Народной Республики занять пост министра финансов. После ее скорого падения некоторое время провел в Москве, но в июле 1918 года вернулся на Украину. Он скончался 8 января 1919 года на станции Затишье под Одессой во время следования на Версальскую мирную конференцию.

Н.А. Бердяев (1874–1948)

Один из известнейших русских философов Николай Александрович Бердяев, по его собственным словам, пришел к марксизму через внутреннее бунтарство. Принадлежавший к столбовому дворянству по отцу, к татарской, французской и польской знати по матери, он с юности стремился проявить интеллектуальную независимость. В студенческую пору Бердяев демонстрировал свое презрение к дворянам и военным, проявлял симпатию к евреям и «революционной молодежи». Однако начинающего философа отпугивало насилие и привлекали исключительно идеи, и он неизбежно оказался в лагере легальных марксистов.

Бердяев несколько раз подвергался арестам за участие в студенческих демонстрациях и хранение нелегальной литературы, в 1897 году был сослан в Вологду, откуда вернулся в 1901 году. Эволюция бердяевских взглядов – от позитивизма, материализма и марксизма к метафизическому идеализму и критике русской интеллигенции – оказалась сродни эволюции П.Б. Струве. Как и Струве, Бердяев принял участие в создании «Союза освобождения» и в сборнике «Вехи» с программным текстом «Философская истина и интеллигентская правда».

С воодушевлением философ воспринял Февральскую революцию и с отвращением – Октябрьскую. 29 сентября 1922 года Бердяева выслали на знаменитом «философском пароходе». В эмиграции Николай Александрович увлекся религиозным мистицизмом и развил концепцию Нового средневековья, принесшею ему всеевропейскую известность. Во время нацистской оккупации Франции Бердяев участвовал в движении Сопротивления и незадолго до смерти, последовавшей в марте 1948 года, получил советское гражданство.

С.Н. Булгаков (1871–1944)

Еще одним видным легальным марксистом был знаменитый впоследствии богослов Сергей Николаевич Булгаков. Выходец из священнической среды, он до поры до времени шел по семейным стопам: окончил духовное училище и духовную семинарию. По окончании семинарии Булгаков поступил на юридический факультет Московского университета, а по его завершении в 1896 году отправился «набираться ума-разума» в Германию. В студенческие годы он увлекся политэкономией, что неизбежно привело к знакомству с творчеством Маркса. Уже в 1895 году Булгаков написал статью о третьем томе «Капитала», а год спустя – «О закономерности социальных явлений», где размышлял о материалистическом понимании истории.

Перспективного исследователя заметили Плеханов, Струве и Ленин. После выхода книги «О рынках при капиталистическом производстве», выпущенной в 1897 году и направленной против «экономического славянофильства», Булгаков стал своим в лагере российской социал-демократии. В Германии он познакомился с Карлом Каутским, Августом Бебелем, Виктором Адлером. Последующие работы, посвященные, главным образом, капиталистическому хозяйству, укрепили его положение. Одновременно, «неуместный» скепсис в отношении некоторых постулатов Маркса о классовой борьбе вызвали критику слева, от радикального крыла.

Лишённый, по выражению Ленина, «чувства партийности», Булгаков все больше эволюционировал в сторону неокантианства. Его двухтомник «Капитализм и земледелие» от 1900 года оказался полон указаний на несостоятельность теоретических выкладок Маркса в аграрном вопросе, несоответствие их реальным фактам. Особо рьяные сторонники Маркса осыпали Булгакова проклятьями за посягательство на святое, сам же он апеллировал к научной беспристрастности.

В начале XX века Булгаков произвел полную переоценку своих ценностей, отошел от экономического материализма и сблизился с православной церковью. В 1909 году он, подобно другим легальным марксистам – Струве и Бердяеву – опубликовал статью в сборнике «Вехи». После принудительной высылки из СССР в 1923 году Булгаков осел в Париже. Его работы позднего периода оказались посвящены почти исключительно религиозной философии и богословию.

Легальные марксисты vs большевики

Свое неформальное прозвище «легальные марксисты» получили за неприятие марксистских тезисов о пролетарской революции и диктатуре пролетариата. В своих статьях на злобу дня молодой В.И. Ленин обличал легальных марксистов в непонимании сущности рабочего движения, в разоблачении народничества не ради социалистических преобразований, а ради буржуазного либерализма. Дальнейшие судьбы ведущих легальных марксистов как бы подтверждали обвинения вождя мирового пролетариата, но проблема легального марксизма не заключалась исключительно в их отказе от подпольной борьбы против царизма и строгого следования партийной линии. Дело в том, что развитие мировой экономики, ее гибкость и приспособляемость к меняющимся реалиям поставили под сомнение многие выводы Маркса.

В 1896–1898 гг. один из теоретиков германской социал-демократической партии Эдуард Бернштейн в цикле статей объявил о необходимости ревизии (пересмотра) учения Маркса в новых исторических условиях, об отказе от диктатуры пролетариата и приоритете демократических механизмов, о близости и родстве социализма и либерализма, об ошибочности утверждения о неизбежном крахе капитализма и т.д.

Важно то, что легальные марксисты – прежде всего, Струве – высказывали схожие мысли еще до публикаций Бернштейна. Для русских легальных марксистов марксизм был капиталистической идеологией, во многом отвечавшей запросам передовой российской интеллигенции, а вовсе не руководством к свержению существующего строя. Поэтому они сочувственно восприняли выводы немецких ревизионистов, и поэтому достаточно рано, уже в 1900–1901 гг., окончательно разошлись со сторонниками решительных действий.

Ленин бичевал легальных марксистов как оппортунистов и соглашателей, опасался, что они борьбой исключительно за экономические права перетянут на свою сторону рабочий класс и не позволят тому осознать свои истинные интересы. После Октябрьского манифеста 1905 года легальный марксизм как общественно-политическое явление перестал играть в России какую-либо значимую роль, а виднейшие его представители во многом пересмотрели свои взгляды в пользу буржуазного либерализма.

В советские годы легальный марксизм подвергался суровой обструкции, его изучали только как негативный фон в революционном движении, и лишь в последние десятилетия ученые получили возможность заниматься этой темой без каких-либо идеологических предписаний.

Источник обложки: https://pastatech.ru/karlu-marksu-200.html