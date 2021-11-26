НАРОДНИЧЕСТВО
НАРОДНИЧЕСТВО - идеология и общественно-политическое движение разночинной интеллигенции в России второй половине XIX века, отражавшее чаяния социального равенства и народовластия.
Возникло в условиях разрушения общинных, коллективистских основ традиционного общества в связи со становлением капиталистических отношений. Идеи, развитые впоследствии народниками, первоначально, в конце 1840-х - начале 1850-х годов, выдвинуты А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским. В народничестве существовало два течения - радикальное (революционное) и умеренное («либеральное», по определению В.И. Ленина, или реформаторское); в разное время превалировало одно из них. Радикальное народничество (преобладало в 1870-е - начале 1880-х годов) пыталось выработать национальную модель некапиталистического развития путём свержения самодержавной власти и осуществления на практике идеалов утопического социализма. Оно получило широкое распространение во многом благодаря развитию субъективной социологии, отводившей решающую роль в истории «критически мыслящим личностям», оформленным в массовую партию. Умеренное народничество (преобладало в 1880-1890-е годы) стремилось выработать способы постепенной адаптации трудового населения к условиям модернизации страны, выступало за ненасильственные меры в проведении социальных, политических и экономических преобразований.
Народничество возлагало на передовую интеллигенцию обязательство «возвратить долг народу»: радикальные народники понимали под этим самоотверженную борьбу интеллигенции за свержение самодержавия, умеренные народники - главным образом непосредственную работу в народе, направленную на интеллектуальное и нравственное развитие крестьянства как условие будущего справедливого общественного устройства, на улучшение благосостояния крестьянства.
Первые организации народничества появились в 1860-е годы: «Земля и воля» 1860-х годов, ишутинцы, «Рублёвое общество» Г. А. Лопатина и др. Их программы и тактические установки были аморфны и противоречивы. Для первых народнических организаций характерны попытки понять нужды и запросы народа, вызвать его общественную активность. Народники планировали организовать артели (коммуны), наладить издание книг для народа. Вместе с тем происходила быстрая радикализация их деятельности. Часть ишутинцев намеревалась осуществить захват власти и убить императора, а Д. В. Каракозов 04(16).04.1866 года совершил первое в истории народничества покушение на императора Александра II. Широкое распространение в народнической среде получили идеи нигилизма.
В 1869 году С. Г. Нечаев с целью подготовить государственный переворот создал организацию «Народная расправа», построенную на слепом подчинении её членов лидеру, сверхцентрализме, терроре, обращённом не только против чиновников, но и против сомневающихся внутри организации. Реакцией на «нечаевщину», которую осудило б. ч. революционного подполья, стало создание Большого общества пропаганды («чайковцы»: Н. В. Чайковский, С. Л. Перовская, П. А. Кропоткин, М. А. Натансон и др.).
В 1870-е годы революционное направление в народничестве окончательно оформилось, в нём наметились три течения. «Пропагандисты» (последователи П. Л. Лаврова) полагали необходимым для организации восстания длительную пропаганду среди народных масс и обширную теоретическую и нравственную подготовку революционеров, объединённых в партию. «Бунтарское» народничество (идеолог - М.А. Бакунин), включавшее наиболее радикальную молодёжь, считая русский народ и славянство в целом «прирождённым» социалистом, стремилось немедленно поднять народные массы на бунт против частной собственности, государства и церкви. «Заговорщическое» народничество (сторонники П. Н. Ткачёва) настаивало на том, что радикальная интеллигенция, объединённая в партию, должна осуществить государственный переворот и затем вовлечь в социалистическое переустройство народ; по их мнению, государство буквально «висело в воздухе» и не имело народной поддержки.
Во время «хождения в народ» (1874 год) идея народного бунта потерпела крах: крестьянство безучастно или враждебно отнеслось к народнической пропаганде. Эта неудача заставила революционных народников перейти от «летучей» к «оседлой» пропаганде (жить в деревне под видом писарей, врачей и т. д.), отказаться от организационной системы кружков и создать первую централизованную революционную организацию –-«Земля и воля» 1870-х годов (основатели - М.А. Натансон, Г. В. Плеханов, А. А. Квятковский, Д. А. Лизогуб, А. Д. Михайлов и др.). В 1879 году произошёл её раскол, вызванный как равнодушием крестьянства к идеям народничества, так и репрессиями со стороны правительства.
Сторонники прежней тактики пропаганды среди крестьян («деревенщики») объединились в организацию «Чёрный передел» (П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, Плеханов и др.). Б. ч. отказалась от этой тактики, создала крупнейшую организацию революционного народничества - партию «Народная воля» (А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер), главной целью которой стал государственный переворот с последующим установлением парламентской республики. Она вела революционную пропаганду среди различных слоёв общества и в армии, осуществила несколько террористических актов, один из которых привёл к гибели Александра II (1881 год). После разгрома «Народной воли» полицией революц. народничество утратило своё влияние.
На первый план выдвинулось реформаторское народничество. Его идейными выразителями стали сотрудники газеты «Неделя» (Я. В. Абрамов, И. И. Каблиц, П. П. Червинский), выдвинувшие теорию «малых дел», В. П. Воронцов, публицисты журнала «Русское богатство» (С. Н. Кривенко, С. Н. Южаков, Н. Ф. Даниельсон), руководимого Н. К. Михайловским, газеты «Сын отечества» (выходила в Санкт-Петербурге в 1862-1901 годах) и др., которые, исходя из необходимости решать повседневные проблемы жизни крестьянства и отрицая революционную борьбу, призывали интеллигенцию покидать крупные города и работать сельскими учителями, врачами, агрономами и т. д. с целью поднять общий интеллектуальный и нравственный уровень народа, развить его самодеятельность и тем самым служить народному благу.
Они выдвинули программу улучшения экономического положения народа путём организации народного кредита, страхового дела, содействия покупке земель крестьянами и аренде казённой земли, распространения современных по тому времени земледельческих орудий, обеспечения населения семенами высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, развития крестьянских промыслов и кооперации. Главная роль в реализации этой программы реформаторские народники отводили легальной деятельности в общественных организациях, работе в земствах, выступлениям в печати. Теория «малых дел» в 1880-1890-е годы воплощалась в реальной деятельности многих тысяч молодых людей из самых различных слоёв общества. Популярности идей реформаторских народников способствовало и изучение пореформенной русской деревни народниками-экономистами (Воронцов, Даниельсон и др.).
Народничество оказало существенное влияние на культуру второй половины XIX века. К нему были близки писатели Н. Г. Гарин-Михайловский, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, В. Г. Короленко, Н. А. Некрасов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский. Влияние народнической идеологии проявилось в изобразительном искусстве в творчестве художников В.В. Верещагина, И. Н. Крамского, В. Е. Маковского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, Н. А. Ярошенко и др. В то же время часть интеллигенции осуждала революционное народничество (Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, Н. С. Лесков и др.).
На рубеже XIX-XX веков как возрождавшееся революционное, так и умеренное народничество трансформировались в неонародничество.