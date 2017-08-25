Краткий курс истории. Бунт юного Ленина 25 августа 1887 года Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет. В тот момент атмосфера университета уже была сильно политизирована, так что Ильич в нём надолго не задержался. Наш век железный, век цепей,Штыков, законов бестолковыхПлодит без счёту не людей –Людишек дрянненьких, грошовых.(стихи, ходившие в Московскомуниверситете в 1861 году) Хороший брат террориста Владимир Ленин подал документы в Казанский университет уже после того, как его старший брат Александр «прославился» в роли террориста, готовившего покушение на Александра III. Так что в университет Ленина сразу не взяли, запросили характеристику из Симбирской гимназии, которую тот окончил. А характеристику писал Фёдор Михайлович Керенский – директор гимназии... На чтение: 1 минута

25 августа 1887 года Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет. В тот момент атмосфера университета уже была сильно политизирована, так что Ильич в нём надолго не задержался.

Наш век железный, век цепей, Штыков, законов бестолковых Плодит без счёту не людей – Людишек дрянненьких, грошовых. (стихи, ходившие в Московском университете в 1861 году)

Хороший брат террориста

Владимир Ленин подал документы в Казанский университет уже после того, как его старший брат Александр «прославился» в роли террориста, готовившего покушение на Александра III. Так что в университет Ленина сразу не взяли, запросили характеристику из Симбирской гимназии, которую тот окончил. А характеристику писал Фёдор Михайлович Керенский – директор гимназии и отец того самого Александра Фёдоровича Керенского (глава Временного правительства в июле – октябре 1917 года). В ней портрет Ленина рисовался исключительно положительным во всех отношениях, упоминалось даже награждение золотой медалью «как самого достойного по развитию и поведению». Разумеется, после такой характеристики Владимир Ильич был зачислен в Казанский университет на юридический факультет.

Закрутили гайки

В 1884 году во всех университетах Российской империи был принят самый реакционный из существовавших ранее уставов. Студенты, как в казарме, должны были отдавать честь преподавателям, не имели права устраивать собраний… Также за ними вводилась негласная слежка, для чего по всей стране набрали целый штат специальных инспекторов. В 1887 году добавился «циркуляр о кухаркиных детях» (так в народе прозвали циркуляр министра народного просвещения Ивана Давыдовича Делянова), поднявший плату за обучение в пять раз и требовавший ношения дорогой форменной одежды. Все эти меры были ответом властей на свободолюбивые брожения в умах и лишь больше будоражили студенчество, к которому и относился будущий вождь мирового пролетариата…

И.Д. Делянов

Стена, да гнилая: ткни, и разва­лится

4 декабря 1887 года серия студенческих волнений, которые шли и подавлялись по всей стране, докатилась и до Казани. Обеспокоенные почерпнутой в прессе информацией, студенты выбили двери в актовый зал своего главного университета и провели там срочное собрание. Здание окружили войска, активистов схватили и занесли в специальный список, причём имя Ульянова, как особенно «отличившегося», подчеркнули жирной чертой и поставили три креста. С приставом, конвоировавшем Ленина «куда надо», состоялся диалог:

– Ведь перед вами стена, что вы бунту­ете, молодой человек?

– Стена, да гнилая: ткни, и разва­лится, – отвечал «молодой человек».

Высшее образование Ильич получил в 1891 году, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.